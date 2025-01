Stefan Milenkovich e il suo violino. Tutte le sfumature dell’emozione

Il “Trillo del diavolo“ di Giuseppe Tartini è indubbiamente uno dei pezzi più intriganti, coinvolgenti e anche popolari della “diabolica“ versatilità del violino. Ma non è un brano per tutti gli esecutori, anche se è sicuramente per tutti gli ascoltatori. Per far felice il pubblico ad eseguirlo verrà oggi alle ore 18 il grande violinista Stefan Milenkovich in occasione del concerto organizzato per la 65ª Stagione concertistica dell’Ente Concerti, in programma al Teatro Rossini. Ad accompagnarlo al pianoforte un altro pezzo forte della scena musicale classica: Natalija Mladenovic.

Milenkovich presenta per la prima volta nel cartellone dell’Ente Concerti di Pesaro un progetto cameristico con celebri composizioni: dalla sopra citata Sonata per violino e basso in sol minore “Il trillo del diavolo“ di Giuseppe Tartini, alla Sonata per violino e pianoforte in mi bemolle maggiore, op. 12 n. 3 di Ludwig van Beethoven (un altro pezzo straordinario), seguite da due capolavori del compositore polacco Henryk Wieniawski – il virtuosistico Thème Original Varié e la struggente Légende – per concludere con la celeberrima rapsodia Tzigane in re maggiore di Maurice Ravel. Praticamente infinita la serie di riconoscimenti per Milenkovich. La sua stessa nazione, iperselettiva in fatto di musica, l’ha nominato Artist of the Century nel 2002, e poi Most Humane Person (2003) e Brand Personality of the Year (2010). Milenkovich è riconosciuto a livello internazionale per le sue eccezionali doti tecniche ed interpretative, con una straordinaria longevità professionale e creativa.

Ha iniziato lo studio del violino a tre anni, dimostrando subito un raro talento; a 10 anni è stato invitato a suonare per il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan in un concerto natalizio; l’anno successivo per Mikhail Gorbachev, e tre anni dopo per papa Giovanni Paolo II. Ha festeggiato il suo millesimo concerto a soli 16 anni a Monterrey, in Messico. Non è da meno Natalija Mladenovic, con la sua pluriennale presenza sulla scena musicale serba, si è guadagnata la reputazione di collaboratrice di pianoforte di alto livello.

Biglietti: oggi orario dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino a inizio spettacolo. Prezzi, platea e palco di I e II ordine 23 euro, ridotto 18 euro; posto di palco di III ordine 18 euro, ridotto 15 euro; posto di palco di IV ordine 16 euro, ridotto 12 euro; loggione 8 euro. Info 0721 32482 o 0721 387621.