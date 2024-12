Stellone elogia la Vis per la vittoria contro la Spal: "Salvezza sempre più vicina"

La squadra ha disputato un'ottima partita. A mio parere la vittoria è meritata perché abbiamo calciato più in porta, creando più occasioni pericolose sia nel primo che nel secondo tempo. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato per novantacinque minuti la gara.

In questa stagione Stellone sembra ripetersi ogni volta. In ogni conferenza stampa post partita il tecnico biancorosso non può far altro che complimentarsi con la sua squadra, apparsa anche a Ferrara perfetta sotto ogni punto di vista. "Siamo riusciti a contenere una squadra con ottime individualità rischiando veramente poco. È stato importante aver vinto l’ennesima partita fuori casa". Onesto anche nel descrivere le proprie sensazioni: "Prima del gol c’è stata l’immensa occasione di Di Paola. Nel secondo tempo la sensazione dalla panchina è stata quella che ne avessimo di più rispetto all’avversario. La Spal non è stata comunque mai a guardare ed ha sempre risposto colpo su colpo. Tuttavia noi siamo stati bravi a credere nella vittoria, riuscendola ad agguantare con caparbietà. Tutti hanno fatto un’ottima gara. La difesa ha retto egregiamente l’uno contro uno nonostante la qualità degli attaccanti ferraresi".

Un mister, quello vissino, che non ammette però distrazioni, rimanendo concentrato sul grande obiettivo stagionale: "Con questi tre punti ci avviciniamo ulteriormente al nostro grande obiettivo: quello del raggiungimento della salvezza il prima possibile. Infatti fin da inizio stagione l’obiettivo era quello di soffrire meno rispetto all’anno scorso. Grazie all’ottimo lavoro del nostro direttore sportivo ho avuto la possibilità di lavorare già da inizio ritiro con il gruppo quasi al completo ed ora voglio dar continuità a questo ottimo periodo. Chiaramente se riusciremo a raggiungere la salvezza con largo anticipo, gli obiettivi cambieranno".

Appare affranto e deluso invece il mister della Spal Andrea Dossena: "Davanti al nostro pubblico dobbiamo osare qualcosa di più. Non riusciamo ad essere fluidi nel gioco. Nello sviluppo della manovra ho visto pesanti passi indietro nelle ultime due sconfitte. Dobbiamo ritrovare l’equilibrio che eravamo riusciti a mostrare nelle tre vittorie consecutive precedenti a queste ultime due brutte gare. La difficoltà numerica sicuramente influisce su questo periodo negativo. Contribuisce a toglierci le certezze, demoralizzandoci. Dovevamo dimostrare che la sconfitta contro il Pontedera era stata solo un caso ma non è stato così. È mancata la cattiveria agonistica necessaria per fermare una grande squadra come la Vis".