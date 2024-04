Tante persone per l’addio a Mario Vivani

Nonostante la pioggia tanta gente a voluto dare l’ultimo saluto all’ex calciatore Mario Vivani, morto a 75 anni. Alle 16 il feretro è arrivato nella Cattedrale di Cagli ed all’entrata vi erano i piccoli calciatori in tuta delle giovanili del Calcio Cagliese.

La salma era ricoperta da un cuscino di fiori e ben in vista la sua maglia bianconera dell’Ascoli con il numero dieci. Presenti i suoi famigliari e tanti ex calciatori locali. Tra i tanti anche il suo ex compagno di squadra e recente allenatore dell’Ascoli, Castori. Nell’omelia il parroco e suo amico don Gabriele Bongarzoni, lo ha ricordato affermando che ora spazierà nei campi verdi del cielo con i suoi amati famigliari e i vecchi compagni di squadra. Alla fine della cerimonia molti gli abbracci al fratello Mauro, alla figlia, i suoi nipoti e tutti i vari parenti presenti. In tanti fuori della Cattedrale hanno voluto dare di nuovo un ultimo saluto a questo amato cagliese prima di raggiungere il locale cimitero dove riposerà per sempre il bravo calciatore di tante sfide dalla Cagliese alla serie A. Mario Carnali