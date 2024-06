Team Strangers è la regina. Battuta in finale la Mc Energy

Ci si aspettava un successo e così e stato. Csi Pesaro-Urbino, As Carrara Volley e Asd Sportland hanno coronato al Palas Allende una grandissima stagione all’insegna del volley, con le finali del 37° campionato invernale a squadre miste, abbinato al 2° Torneo Sferisterio. Dopo 7 mesi di sfide in cui 8 squadre e 100 giocatori si sono affrontati alla palestra della scuola Tombari di Bellocchi, il palazzetto dello sport ha ospitato l’atto finale, che ha proclamato vincitrice la Team Strangers (foto) che ha superato Mc Energy per 3-0 (25-23, 25-17, 25-21). Bronzo per Conti is on Fire che ha avuto la meglio per 2-0 (25-24, 26-24) su Pino Bar. "Come l’anno scorso – ha commentato il presidente provinciale Csi, Marco Pagnetti – ringrazio Marco Conti, Luca Omicioli e tutto lo staff dell’As Carrara Volley per aver riportato in auge il torneo, e grazie anche all’Asd Sportland, quest’anno parte integrante dell’organizzazione dell’evento". Mvp della finale Laura Amiotti (Team Strangers) riconoscimenti anche ai migliori giocatori del torneo, Giovanni Marcucci (Conti is on Fire), Nicole Marzi (Team Strangers) e Giulia Marcheggiani (Da I Cuntadin).

b.t.