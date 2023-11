Teobaldi presenta ‘La fondazione’ di Raffaello Baldini

Su iniziativa dell’Università dell’Età Libera, domani pomeriggio – alle ore 17,30 nell’Auditorium di Palazzo Ciacchi sede Confindustria via Cattaneo Pesaro – lo scrittore Paolo Teobaldi, presenta "La fondazione", l’ultimo libro di Raffaello Baldini, uscito postumo per Einaudi nel 2008. Di Raffaello Baldini, nato a Santarcangelo di Romagna nel 1924 e scomparso a Milano 2005, Einaudi ha pubblicato sia le raccolte poetiche in dialetto romagnolo (con traduzione italiana a fronte in italiano) sia i monologhi teatrali.

Non dubitate manco per un attimo: il dialetto romagnolo di Baldini vale ampiamente la lingua italiana dei migliori poeti del Novecento. L’ingresso all’auditorium è libero fino ad esaurimento dei posti.