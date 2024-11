Tinte, dopo oltre due anni riapre il ponte

Dopo oltre due anni, riapre stamattina al traffico veicolare, sia pure a senso unico alternato, e a quello dei pedoni il ponte sul Cesano del quartiere delle Tinte, noto anche come ponte delle ‘Birarelle’, gravemente danneggiato dall’alluvione del settembre 2022 e da allora sempre impraticabile.

Il mese scorso la giunta di ‘Pergola nel cuore’ aveva dato il via ai lavori per rendere nuovamente fruibile l’infrastruttura e l’intervento in poche settimane è stato completato: "Appena insediatici (nel giugno scorso, ndr) ci siamo subito messi al lavoro per cercare di risolvere alcune delle criticità più rilevanti della città – spiega il sindaco, Diego Sabatucci – e uno degli obiettivi era proprio ripristinare il transito sul manufatto, in attesa del progetto del nuovo ponte che è in corso di definizione, così come quello di sistemazione dell’alveo fluviale e dell’intero quartiere. Progetti ai quali stanno lavorando, su nostro impulso, i tecnici incaricati dalla struttura commissariale della Regione".

Il sindaco prosegue: "Il primo obiettivo è stato raggiunto. Un atto concreto per tutta la città e in particolare per chi abita in questo quartiere, ma anche una risposta alle sollecitazioni del nostro assessore ai grandi eventi, l’on. Antonio Baldelli, che richiedeva, in occasione dell’organizzazione delle prossime manifestazioni (il 7 e 8 dicembre sarà la volta della ben nota ‘Cioccovisciola di Natale’) di garantire una maggiore sicurezza della città tramite l’accesso dei mezzi d’emergenza anche dal ponte oggi riaperto".

L’assessore ai Lavori pubblici Luca Castratori entra poi nel dettaglio: "Grazie ai lavori realizzati, dell’importo di 40mila euro, il ponte torna ransitabile, a senso unico alternato, agli autoveicoli e ai mezzi con carico massimo fino a 3,5 tonnellate. Sono stati disposti dei new jersey sopra le travi portanti laterali in modo da avere una larghezza viabile di circa 3 metri. Al contempo, sono stati eseguiti interventi di rinforzo strutturale al piede della fondazione delle spalle del ponte e il ripristino delle parti danneggiate delle travi. Un primo ma rilevante passo per far tornare le Tinte al loro antico splendore, nel segno della sicurezza e della bellezza".

In ultimo, l’assessore non risparmia una frecciatina destinata alla precedente amministrazione: "La riapertura di oggi dimostra che dopo l’evento alluvionale del 2022 il ponte poteva essere restituito alla viabilità in pochi mesi".