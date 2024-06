Torcoletti: "È l’ora della svolta"

Andrea Torcoletti, come si batte Ucchielli?

"Io parto dalle persone, dalle loro esigenze, necessità e aspirazioni. ‘Vallefoglia Cambia’ nasce proprio con l’obiettivo di riportare il cittadino al centro dell’azione di governo, affinché sia coinvolto e tutelato. Un modo di intendere la politica, insomma, radicalmente opposto a quello di Ucchielli".

Su cosa fa leva con il suo programma elettorale, qual è l’obiettivo principale?

"’Cambiamento’ è la parola chiave. Un cambiamento di metodo che evidenzi temi fondamentali come la famiglia, i servizi sanitari, le politiche sociali, l’istruzione e la qualità della vita. Vallefoglia deve conquistarsi un ruolo di primo piano nelle politiche di Provincia e Regione. Questo sarà possibile liberandosi dalle logiche di partito che ci hanno reso dipendenti da Pesaro".

Com’è la sua squadra?

"Ha competenza, passione e tenacia. Ho riservato spazio ai giovani, che meritano un ruolo più incisivo". Perché i cittadini dovrebbero scegliere la sua lista?

"Per gettare le basi di un futuro nuovo, in difesa di trasparenza, partecipazione e inclusione. Ogni singola voce della comunità, secondo noi, è fondamentale. Ogni giorno mi siedo di fronte alle persone di Vallefoglia e ascolto. Ci metto la faccia e prendo nota delle criticità che mi sottopongono. Una cosa che Ucchielli, nonostante le ripetute richieste, con noi di ‘Diversamente’ in 4 anni non ha mai fatto. La trasparenza si alimenta di confronti e partecipazione. Per questa ragione – conclude Torcoletti – ho chiesto più volte un confronto pubblico con Ucchielli ma si è sempre negato".

l. ard.