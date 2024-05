Totè fra i candidati ai premi Lba

C’è anche Totè fra i candidati agli "LBA Awards" che - entrano nel vivo con le votazioni degli appassionati: i tifosi possono esprimere le loro preferenze sino al 12 maggio per assegnare i premi della Lega Basket Serie A ai protagonisti della regular season 2023-24. Leonardo, che ha chiuso la stagione con 13 punti e 5 rimbalzi di media, figura nella cinquina dei giocatori più migliorati (most improved player of the year) insieme ai virtussini Lundberg ed Abass, Grazulis (Trento) e Massimburg (Brescia). Nella prima fase hanno partecipato al voto i media e, per la prima volta, tutti i giocatori dei 16 club. Insieme agli allenatori, i capo-allenatori e un dirigente per ogni squadra, sono state così espresse le preferenze per due premi introdotti in questa stagione: l’LBA Referee Of The Year, assegnato al miglior arbitro e l’LBA Executive Of The Year per il miglior dirigente. Tra le novità di questa edizione il premio "Play of the Year", dedicato alla giocata più spettacolare della regular season 2023-24, unico premio che sarà votato solo da tifosi.