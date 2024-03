Trovati morti due 50enni. Uno di loro è americano

La procura di Pesaro indaga sulla morte di due persone rinvenute a distanza di un giorno l’una dall’altra. Va detto che sono fatti separati tra loro. Si tratta di Giacomo Gambelli, 53 anni, ex imprenditore edile, separato, due figli, di Marotta trovato l’altra sera senza vita nella propria abitazione. L’altra persona deceduta è un americano, David Charles Rouse, di 50 anni, residente a Fano. Viveva da solo. In entrambi i casi, la procura ha deciso di procedere con l’autopsia perché i corpi presentano macchie ed ecchimosi. Questo può esser dovuto anche alla caduta per un probabile infarto nel caso del 50enne statunitense mentre per il 53enne di Marotta potrebbe trattarsi di un malore dovuto ad una serie di patologie croniche di cui l’uomo era sofferente. In tutti i casi, sono stati chiamati i carabinieri e la polizia per indagare su ciò che può essere successo. Per ora, gli inquirenti cercano di appurare se ci possa essere una causa esterna, un fatto violento ad opera di qualcuno rimasto sconosciuto. Da quanto si è appreso, nessuno dei corpi presenta segni di violenza ed inoltre le abitazioni erano regolarmente chiuse. Questo fa propendere gli inquirenti a considerare le due morti conseguenza di una causa naturale.

Per saperlo con sufficiente certezza, il sostituto procuratore Maria Letizia Fucci ha disposto le autopsie piuttosto che la semplice ricognizione sanitaria sulla salma. Le primi risposte si avranno la settimana prossima.

Non si conosce molto della permanenza a Fano di David Charles Rouse. L’allarme sarebbe stato lanciato da una sua amica che abita in un’altra casa ma che frequentava l’uomo. Anche in questo caso, la casa appariva in perfetto ordine e senza segni di colluttazione o indicanti la presenza di altre persone.

Soltanto con l’esito degli accertamenti sanitari sulle salme delle due persone, la procura potrà decidere come procedere per due morti avvenuta a poca distanza l’una dall’altra di quasi coetanei seppur non abbiano nessun tipo di contatto tra loro. Polizia e carabinieri stanno continuando ad ascoltare parenti e conoscenti per ricostruire le ultime ore di vita delle due persone rinvenute senza vita.