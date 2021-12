Un ragazzo di 17 anni, proveniente da Urbino, è stato preso in carico ieri mattina dal reparto di Medicina subintensiva dell’ospedale Marche Nord. Ha il Covid e non si era vaccinato. Malgrado la sua giovane età, le sue condizioni sono parse tali da ritenere che fosse opportuno trasferirlo in un reparto a media intensità. Non è la prima volta che al San Salvatore trovano assistenza...

Un ragazzo di 17 anni, proveniente da Urbino, è stato preso in carico ieri mattina dal reparto di Medicina subintensiva dell’ospedale Marche Nord. Ha il Covid e non si era vaccinato. Malgrado la sua giovane età, le sue condizioni sono parse tali da ritenere che fosse opportuno trasferirlo in un reparto a media intensità. Non è la prima volta che al San Salvatore trovano assistenza pazienti così giovani. Sono casi rari, ma non eccezionali. Era accaduto anche a settembre che un ragazzo della stessa età fosse ricoverato in Medicina subintensiva a Pesaro: si trattava allora di un giovane di Montelabbate, contagiato assieme a tutta la famiglia (tranne la madre, unica vaccinata).

E prima ancora, a marzo, si era registrato un altro caso: sempre un 17enne finito in Subintensiva. Ieri questo nuovo ingresso in reparto, che porta a 21 il numero totale dei pazienti in carico, su un totale di 42 in tutta la Regione. In Area medica (ovvero nei reparti di Medicina subintensiva e nelle Malattie infettive) risulta non vaccinato il 57% dei pazienti, mentre in Terapia intensiva i non vaccinati sono addirittura l’81%.

L’abbassamento dell’età dei pazienti nei reparti Covid è in queste ore un argomento molto sentito, dal momento che da due giorni sono iniziate anche nelle Marche le somministrazioni vaccinali ai bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni. Una partenza abbastanza ’tiepida’, su cui le resistenze da parte degli adulti sono per forza di cose maggiori. Su una platea potenziale, in tutto il territorio provinciale, di 22.496 bambini tra i 5 e gli 11 anni che potrebbero ricevere il vaccino, siamo a 719 prenotati (il 3% circa). Il primo giorno sono stati 245 i genitori che hanno deciso di sottoporre i propri figli alla profilassi anticovid. Dunque in linea di massima il trend di prenotazioni si è confermato nei successivi due giorni. Quanto alle somministrazioni effettive, siamo a 152.