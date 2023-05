Per azienda di Mombaroccio, si cerca un addettoa back office e customer care con contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzato all’assunzione.

Requisiti: conoscenza delle procedure amministrative e commerciali standard attraverso sistemi gestionali ERP; conoscenza delle procedure di spedizione; conoscenza della contrattualistica commerciale e dei sistemi di pagamento in genere; pregressa e comprovata esperienza nelle mansioni di back office commerciale; diploma scuola media superiore (preferenziale laurea in materie affini); conoscenze linguistiche: inglese e spagnolo; conoscenze informatiche; disponibilità a trasferte in Italia e all’estero; automunito; residenza nella Provincia di Pesaro e Urbino. Inviare Curriculum alla e-mail: [email protected] indicando nell’oggetto il riferimento “CPU17 – Back Office – Customer Care”.