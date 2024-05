Un aiuto a chi soffre di fibromialgia . Sconto del 20% sugli integratori

Le farmacie comunali di Aspes scendono in campo assieme a "Le ali di Auser", l’associazione a sostegno e tutela dei pazienti fibromialgici. Di fatto è stata presentata oggi l’iniziativa che vede una scontistica del 20% per gli integratori firmati "farmaciecomunali.it". Il tutto dedicato non soltanto alle persone con patologie diagnosticate ma a chiunque voglia comprare tali prodotti. "Un segnale che conferma come le farmacie comunali siano il primo avamposto del sistema sanitario territoriale e di come prestino ascolto ed attenzione ai bisogni dei cittadini - dichiara il presidente di Aspes Luca Pieri -. Vogliamo offrire un aiuto concreto a tutti coloro che ne hanno bisogno anche perché, in questo caso, si tratta di prodotti non mutuabili per il sistema sanitario nazionale seppur necessari per molti".

"Un aiuto enorme per i fibromialgici come me" - racconta Roberta Baldi, presidente dell’associazione pesarese ’Le Ali di Auser’ - "Da questa sindrome non si guarisce quasi mai e dunque siamo spesso costretti a conviverci curandoci per la vita con vitamine, integratori, antinfiammatori e miorilassanti". "La fibromialgia è una sindrome che colpisce soprattutto le donne che, per dare la precedenza ad altre spese familiari, spesso rinunciano alle cure. Per questo poter usufruire di un 20% di sconto su prodotti per noi così necessari è un grande aiuto".

I prodotti che vedranno applicarsi la scontistica da parte di farmacie comunali sono: magnesio potassio complex, complesso vitamine gruppo B VitaB Energy, Vitamina C 120, Vitamina C 1000, Mag Total (solo magnesio), Vitamina C+D+Zn a base di vitamina C, vitamina D e zinco da 60, Omega 3, Amino Sport a base di amminoacidi 2, Melatonina e camomilla 60, Sun Total (a base di betacarotene). Sconto del 10% anche per tre importanti integratori, non a marchio Farmacie comunali, prescritti di solito a chi ha problemi neurologici o ortopedici.

Teobaldo Bianchini