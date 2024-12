Un altro tronco crolla vicino alla ciclabile

Un altro albero abbattuto lungo la ciclabile di viale della Liberazione. È una delle tante "vittime" vegetali del maltempo di ieri che si è abbattuto sulla città sotto forma di raffiche di vento violentissime e pioggia battente nella notte e nella mattinata. Ma ancora una volta il tronco cade in un luogo frequentatissimo, la ciclabile appunto, aprendo così scenari poco tranquillizzanti sulla sicurezza e incolumità delle persone che a migliaia ogni giorno transitano da quel punto. Stavolta si tratta di un cipresso macrocarpa, alto circa 12 metri, del peso di diversi quintali (prima stima, fra i 30 e i 40), che è stato sradicato dal vento forte l’altra notte e per fortuna è caduto dalla parte del prato (quindi verso la caserma), e non della ciclabile.

Le segnalazioni in quella zona, sia in passato (a metà settembre, quando crollò un grosso pino marino), che questa volta, sono state fatte da Marco Strapazzini, agronomo pesarese, che ha sempre sostenuto che la costruzione anni fa della ciclabile ha gravemente rovinato le radici degli alberi vicini, rendendoli instabili e vulnerabili al vento forte. Con pressanti problemi quindi di sicurezza, in quel punto, da risolvere.

ale. maz.