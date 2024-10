Un assalto dietro l’altro. Tre in una settimana al distributore di bibite

Tre assalti in una settimana ai danni del distributore di bibite, merende e snack di via Rossi, situato al civico 1, proprio all’inizio della via, uscendo dal sottopasso. Il trentenne – età apparente, a giudicare dai filmati delle telecamere che lo hanno ripreso – ha agito in maniera impunita, nel caso del secondo colpo addirittura arrivando sul posto vestito elegante, come se venisse da una serata importante, e con l’aiuto di un complice; nel terzo caso parcheggiando la sua auto grigia proprio davanti. I danni causati dei tre colpi sono di circa mille euro, a carico del titolare di quei distributori, Christian Morri, pesarese, 48 anni, che da 5 anni svolge quella attività anche con altri due distributori situati, oltre che in via Rossi, anche lungo il Corso e in via Cavour.

Il ladro in tutti e tre gli assalti ha sempre rotto il lettore – quello che legge le tessere sanitarie necessario visto il divieto di vendere alcolici ai minorenni – e dal pertugio creato ha infilato il braccio per arrivare alle banconote. Nel primo caso ha arraffato poche decine di euro, nel secondo caso (quello in cui hanno agito in due) zero bottino; nel terzo, avvenuto tra sabato e domenica scorsi, è riuscito invece a estrarre dal pertugio, una volta rotto nuovamente il lettore, circa 400 euro, l’incasso, all’incirca, della settimana.

"E’ davvero pesante – dice Morri – dover sopportare per tre sere di fila questa cosa. Non si riesce neanche a difendersi, da situazioni come questa. L’allarme ha costi impraticabili, anche con una blindatura non si può rimediare. Credo però che i carabinieri, dopo i 3 colpi, siano riusciti a identificarlo". La sera tra sabato e domenica il tipo si è presentato parcheggiando davanti la sua auto (una Clio o una Corsa grigia, ripresa dalle telecamere, ma di cui non si legge la targa) e ha rotto i lettori con un palanchino o piede di porco. Fuggendo poi con i contanti. "Per sostituire i lettori e riparare i distributori mi serviranno circa dieci giorni", dice ancora sconsolato Morri, che ha scoperto l’ultimo furto passando davanti al suo distributore nei giorni scorsi. Le immagini sono al vaglio dei carabinieri.

ale.maz.