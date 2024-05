Un De André rivisitato da Oliverio

Il Cinema Astra di Pesaro ospiterà oggi e domani, alle ore 21, uno spettacolo unico nel suo genere: un concerto che vede le celebri canzoni di Fabrizio De André rivisitate in chiave elettronica/sperimentale. Il giovane produttore e voce dello spettacolo, Andrea Oliverio, di soli 19 anni, ha organizzato un evento che promette di trasformare completamente le atmosfere sonore delle storiche tracce, pur mantenendo intatte armonie e testi originali. Il concerto vede la partecipazione di artisti quali Pedro Mena Peraza alle percussioni, Francesco Verardi alle tastiere, Enrico Greenwood come sound engineer, e Edoardo Martinelli a chitarra e basso.

Un elemento distintivo dello spettacolo sarà la presenza di intermezzi poetici curati da Diego Pulzoni, che agirà anche come voce narrante. Questo evento è un’iniziativa di Aural, un collettivo che unisce artisti locali per la creazione di eventi musicali e spettacoli, evidenziando un forte legame con il territorio. I biglietti costano 17,50 euro, con uno sconto per gli under 25 a 15 euro e un’ulteriore riduzione per l’acquisto di più di quattro biglietti al prezzo di 15 euro ciascuno. Info al 379 2199992. "Questo appuntamento – afferma Andrea Oliverio – rappresenta una magnifica opportunità per i fan di De André".

l. d.