Una commedia tutta in dialetto pesarese doc

Reduce dal premio ricevuto per la miglior regia con lo spettacolo "Imbroj, Papol e confett" al Festival "Dialetti a confronto" di Sant Angelo in Lizzola, Franco Ferri porta in scena il suo ultimo lavoro "Gira, mista e brélla…", commedia brillante in dialetto pesarese, da lui scritta e diretta, ispirandosi a due atti unici dell’indimenticabile autore e regista Antonio Nicoli. Lo spettacolo, che ha debuttato lo scorso anno, torna in replica sabato 8 marzo alle 21 e domenica 9 marzo alle 17 al Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta, all’interno della Piccola Stagione ’24-25, sempre più ricca di appuntamenti e rivolta a tutti i gusti, tra prosa, spettacoli per bambini e commedie dialettali. La proposta di questo weekend incontra gli amanti del vernacolo pesarese, promettendo risate e divertimento a non finire, tra equivoci e colpi di scena che richiamano alla mente la famosa storia di Bruneri e Canella, ovvero la vicenda dello smemorato di Collegno che ebbe tanta risonanza mediatica in Italia alla fine degli anni venti del secolo scorso. Un appuntamento assolutamente da non perdere per chi vuole trascorrere una serata all’insegna del divertimento, dell’ironia e, soprattutto, del grande teatro pesarese, che, oltre a divertire, regala anche un’occasione per riflettere sulle stranezze e sulle contraddizioni della vita quotidiana, grazie anche alla presenza di un cast eccezionale di attori che conquisteranno il pubblico in sala a suon di risate. La Piccola Ribalta è ormai una realtà consolidata nel panorama del teatro amatoriale non solo del nostro territorio.

b.t.