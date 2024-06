Urbania, Ciccolini ancora in corsa: "Con me c’è una lista giovane"

Marco Ciccolini, sindaco uscente con già alle spalle due mandati, è di nuovo in corsa per la fascia tricolore come candidato della lista civica ViviAmo Urbania "La lista nasce grazie al confronto fra i membri e a incontri tematici aperti alla popolazione. Ho valutato l’apprezzamento che c’è stato del lavoro svolto, la fiducia e l’appoggio che sento dalla gente: questa è stata sicuramente la leva principale che mi ha spinto. Con me c’è una lista giovane, dodici persone con età media bassa ma alte competenze, con una componente di nuovi elementi e di conferme, un mix tra esperienza e rinnovamento". Come sta Urbania oggi? Il comune negli ultimi 5 anni è riuscito a fare interventi nella città, dagli asfalti alle strutture pubbliche per circa 19 milioni di euro. Questo è stato possibile grazie alla progettazione, alla capacità del comune di arrivare a vincere bandi europei, del ministero e della regione. Urbania in questi anni e’ stata un vero cantiere e continuerà ad esserlo. Quali le principali linee di azione per il futuro? Urbania è una città vivace e accogliente, in questi ultimi anni sono aumentati i posti di lavoro, in particolare nel settore manifatturiero e continueremo a stare vicino alle attività economiche e a creare le condizioni perché le aziende si sviluppino nel nostro territorio per garantire lavoro. I servizi a Urbania sono di buon livello e saremo sempre attenti a migliorarli, specialmente quelli riferiti alla persona. Sul welfare siamo ai primi posti in provincia".

Andrea Angelini