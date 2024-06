"Urbino deve uscire dall’attuale isolamento"

Urbino deve uscire dall’isolamento. Uno slogan, questo, che nelle ultime settimane è stato il filo conduttore di tutta la campagna elettorale in città. Oggi però Roberto Balduini, a capo della lista del Movimento 5 Stelle a sostegno della coalizione di Federico Scaramucci, torna dettagliatamente sull’argomento e parla di imbarazzo per un incontro che gli sarebbe stato negato dal direttore dell’azienda di trasporto pubblico, Benedetti. Ma anche verso la presidente Ottaviani per le mancate dimissioni.

"Urbino è sempre più isolata. Nonostante ciò l’Ami ha soppresso la linea Urbino-Roma. Le linee alternative approntate, in collegamento con il treno, non hanno dato risultati. Diverse corse verso l’entroterra sono state soppresse e, addirittura, arrivare a cancellare le corse della tratta Pesaro-Urbino durante le feste natalizie, poi rimesse perché la questione è finita in Consiglio regionale con un atto di denuncia del consigliere Ruggeri del Movimento 5 Stelle. Proprio in relazione a tutto ciò e per valutare le problematiche, tempo fa avevo chiesto, in qualità di candidato del centrosinistra, un incontro con il direttore di Ami. Mi ha risposto che lo avrei messo in imbarazzo perché la presidente Lara Ottaviani era candidata con il centrodestra – prosegue il candidato che rimarca – : comprensibile l’imbarazzo ma, in realtà, chi dovrebbe sentirsi imbarazzato non è lui, ma la sua presidente. Chi si candida sarebbe opportuno si dimettesse da incarichi di questo tipo, onde evitare possibili conflitti di interesse o, peggio, alimentare sospetti di usare la carica per fini elettorali. Come, correttamente, ha fatto la presidente di Urbino Servizi. Quando ci si candida, dimettersi da certe cariche non è un obbligo, ma è un chiaro segnale di onestà, di trasparenza e di rispetto per i cittadini cosa che, alla pari del sindaco che l’ha nominata, sembra mancare. Non basta essere al di sopra di ogni sospetto, bisogna anche mostrarlo dinanzi all’opinione pubblica", conclude Balduini.

fra. pier.