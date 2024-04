Urbino e K-Sport Montecchio . In ballo il pass dei playoff

In Eccellenza oggi (ore 16,30 per tutti) è in programma la penultima giornata del campionato 2023-24. In vetta, da domenica scorsa c’è la Civitanovese, al secondo posto (a meno 2) il Chiesanuova e il Montefano. Provinciali, l’Urbania ha la tranquillità di una salvezza raggiunta già due turni fa. L’Urbino aspetta la matematica per i playoff, obiettivo diventato difficile per la K Sport. Tutte e tre saranno impegnate in trasferta. Chiesanuova-Urbino. I locali devono vincere e gli ospiti non devono perdere. "Il Chiesanuova è molto forte – sottolinea il presidente Urbino, Marco Lucarini - andiamo con tutta la leggerezza del caso convinti di poter fare un’ottima gara anche perché vogliamo fortemente i play off, purtroppo dovremo fare a meno dello squalificato Sartori per somma di ammonizioni ma l’ottima rosa del mister Ceccarini non lo farà rimpiangere". "Scontro diretto contro una squadra che sta disputando un grande campionato. - dice il dg Ivan Santi- Peccato giocarlo senza il nostro bomber Sartori. Ma chi andrà in campo darà il massimo per cercare di accorciare in classifica e giocarci tutto nell’ultima in casa con l’Osimana. Sarà un match ricco perché si affrontano due squadre che di solito producono tante occasioni. Il Chiesanuova è la squadra che finora ha fatto più goal (44) per cui occorre impostare una partita accorta e provare a ripartire appena possibile per sfruttare le nostre caratteristiche offensive in velocità. E non dimentichiano che il Chiesanuova è a soli due punti dalla capolista Civitanovese". Arbitro Paolo Zantedeschi di Verona.

Jesina – Urbania. L’allenatore durantino Mirco Omiccioli presenta il match: "Sarà più importante per loro che per noi però ho chiesto ai ragazzi il massimo impegno per chiudere il campionato in bellezza e poi vorremmo superare in classifica i 40 punti". Il ds Stefano Maggi aggiunge: "Arriviamo all’ultima trasferta della stagione senza gli squalificati Carnesecchi e Catani. Sappiamo di andare in un ambiente caldo e di affrontare una Jesina in zona retrocessione e affamata di punti. L’Urbania dovrà fare la sua onestà partita, onorando il campionato fino in fondo". Arbitro Laura Mancini, Macerata.

Sangiustese-K Sport Montecchio Gallo. "La penultima di campionato è per noi l’ultima fievole speranza per raggiungere i play off. - spiega il dg K Sport Matteo Mariani – Non dipenderà purtroppo solo da noi perché abbiamo l’obbligo di vincere con più di un occhio però all’Urbino cui basterà solo il pari per entrare nella griglia. Poi giocheremo in un campo sintetico difficile con una squadra forte, la cui classifica non rispecchia né valori né pronostici di inizio stagione. Dovremo fare una grande partita, come quella di Montegranaro, per uscire con il risultato pieno dal Villa San Filippo perché i nostri avversari la giocheranno fino all’ultimo per raggiungere la migliore posizione play out". Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo.

Le altre partite. Monturano Calcio- Civitanovese. L’ultima ospita la prima ed entrambe hanno solo un obiettivo: vincere! Arbitro, un direttore di gara interregionale: Simone Gambin di Udine. Castelfidardo- Montegiorgio. Arbitro Francesco Tasso di Macerata. Montefano- Atletico Azzurra Colli. Arbitro Matteo Pigliacampo di Pesaro. Osimana- Maceratese, arbitro Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto. Tolentino- Montegranaro. Arbitro Stefano Cocci di Ascoli Piceno. Amedeo Pisciolini