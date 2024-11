Vallefoglia parte forte, ma poi vola Scandicci

Vallefoglia

1

Scandicci

3

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO: Giovannini 7, Candi 8, Perovic 2, Lee 15, Weitzel 11, Bici 25; De Bortoli (L), Kobzar, Michieletto, Feduzzi (L2). Non entrate: Storck, Torcolacci. All. Pistola.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Herbots 13, Nwakalor 14, Antropova 25, Bajema 2, Graziani; Castillo (L), Mingardi 8, Carol 7, Gennari. Non entrate: Magnani (L2), Ruddins. All. Gaspari.

Parziali: 25-16 (22’), 20-25 (27’), 22-25 (26’), 20-25 (28’).

Arbitri: Piana e Chiriatti

Note – Spettatori: 1146.

Contro la corazzata Savino Del Bene, la Megabox cede alla distanza. Le ospiti riescono a spuntarla grazie a una varietà di soluzioni che hanno risolto la gara. Eppure all’inizio Vallefoglia è riuscita a imporre il suo ritmo, aggiudicandosi il primo round. E’ stata lotta. Poi le avversarie hanno stretto i ranghi, schierando Mingardi posto 4 e recuperando al centro Carol, entrambe determinanti. In tutti e tre i set vinti dalle toscane, equilibrio sino a quota 20, poi strappo finale delle fuoriclasse trascinate da Antropova (27 punti con il 45%). Nel primo set il primo break è della Megabox (5-3). Un ace di Bici fa scappare le tigri 17-12. Giovannini al servizio allunga a +7, Bici trova addirittura il 24-15 e chiude lei stessa 25-16 (8 punti nel primo set). Nel secondo set dopo il 3-1. Gaspari ha Mingardi post 4 e Carol in campo. Antropova pareggia a 7. Scandicci conserva il minibreak fino a quando Lee punisce una ricezione lunga (15-15). Le ospiti ritrovano subito il +2 (muro su Lee), pareggia Perovic ma Bici manda out la palla che vale il 19-17 esterno e il secondo timeout di Pistola. Alla fine è la ex Mingardi a chiudere il set dove Antropova firma 10 punti.

Nel terzo set è ancora la Megabox a strappare il primo break (4-2). Entra Kobzar al palleggio, Giovannini prende il muro del -3 e Pistola chiama timeout (8-11). Weitzel rosicchia un punto vincendo un duello a rete, ma un turno di servizio di Antropova ricaccia indietro le tigri (13-17). Weitzel impatta (17-17). Si procede testa a testa, un ace di Herbots battezzato out dà il nuovo break alle toscane (20-22). Chiude Mingardi con un pallonetto (25-22). Nel quarto set si inizia in equilibrio, Carol mura Candi. Si difende tantissimo da ambo i lati sino a quando Carol trova l’ace del 21-19. Bici manda out l’attacco successivo (19-22). Attacca out anche Giovannini, set e partita se ne vanno.

b.t.