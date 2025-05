Vianese vince il primo round della semifinale play-off contro K Sport

k sport

K SPORT GALLO (4-3-3): Cerretani, Kalombo, Notariale (33’ st Baruffi), Dominici, Nobili, Carta, Peroni (14’ st Gurini), Torelli, Fiorani, Magnanelli (41’ st Camara), Micchi (33’ st Perri).

A disposizione: Jashari, Tamburini, Nastase, Di Pollina, Guglielmo. All. Magi.

VIANESE (4-3-1-2): Della Corte, Martini, Silvestro, Bernabei, Mammi (38’ st Palmiero), Contipelli, Vaccari, Caselli (8’ st Rizzuto), Carrer (44’ st Pezzani), Malivojevic (47’ st Mininno), Falanelli (41’ st Zinani).

A disposizione: Malpeli, Bertetti, Bandaogo, Sighinolfi. All. Sarnelli.

Arbitro: Cornel Pal di Roma 1; assistenti: Fatati di Latina e Di Carlantonio di Roma 2; quarto ufficiale: Ercole di Latina Rete: 26’ st Rizzuto. Note: spettatori 700; espulso al 48’ st Kalombo; ammoniti Magi, Gurini, Sarnelli e Rizzuto; angoli: 3-5; recupero: 2’+8.

Il primo round della semifinale play-off nazionali lo vince, violando lo Spadoni, la Vianese, ambiziosa formazione emiliana in provincia di Reggio Emilia. Infatti nel doppio confronto (ritorno domenica 1° giugno) la vincente tra K Sport-Vianese affronterà la vincente tra Maccarese (Lazio)-Monastir (Sardegna). Superando il primo turno c’è la possibilità di essere ripescati, vincendone due ci si può considerare in serie D. Ospiti subito intraprendenti con il Montecchio un po’ timido nelle fasi iniziali. Poi anche i locali prendono le misure agli emiliani. Al 15’ la prima vera occasione: cross di Notariale per Micchi che in anticipo alza sopra la traversa. Partita molto combattuta a centrocampo ma avara di vere e proprie azioni da gol. Al 38’ palla di Notariale per Micchi che dalla sinistra crossa ma è bravo Della Corte ad anticipare l’accorrente Fiorani.

Poi pericoloso contropiede della Vianese con Carrer che non riesce a sfruttare un malinteso tra Notariale e Carta. Prima del riposo ancora incertezze difensive locali ed è ancora Carrier che questa volta può calciare in diagonale scheggiando il palo di Cerretani. Al 45’ punizione guadagnata da Torelli: lo specialista Carta si incarica della battuta, traversa clamorosa. In avvio di ripresa brivido per i locali: Bernabei su punizione impegna Cerretani.

La partita è sempre combattuta, si accendono gli animi con entrambi i mister ammoniti ma che subito si scambiano un cinque: grande gesto di fair play. Cresce la pressione dei locali tuttavia i reggiani non demordono e su cross dalla sinistra di Carrer colpiscono di testa la cui conclusione finisce a lato.

Al 73’ lampo di Vaccari che scappa sulla sinistra per il neo entrato Rizzuto che non perdona e porta in vantaggio i suoi. Immediata reazione dei locali ma Magnanelli non inquadra la porta. Magi cerca la reazione con i cambi inserendo Peri, Baruffi e Camara. Ci provano i biancorosso-blù ma gli emiliani si fanno rispettare anche in difesa. Minuti finali concitati con l’inspiegabile espulsione di Kalombo, tra le proteste dei tifosi locali. Alla fine risultato favorevole agli ospiti ma ancora c’è la partita di ritorno in programma a Reggio Emilia domenica 1° giugno. E non è ancora detta l’ultima parola. Tutto l’ambiente incrocia le dita.

re. pes.