Vinti diecimila euro ad Apecchio

Vinti 10mila euro martedì scorso al bar alimentari “Maria“ di Piandimolino ad Apecchio con un gratta e vinci de “Il Miliardario“. il nome del fortunato vincitore, con un biglietto da 5 euro, non è stato svelato anche se si dice che sia uno del posto.

Al gestore del bar Simone Marini, il vincitore non ha rilasciato commenti ed è andato via e soddisfatto dopo aver però offerto da bere ai presenti. Non è la prima volta che capitano vincite al bar “Maria“ di Apecchio.

Foto, Simone Marini,

gestore del bar