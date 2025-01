Virtus in missione a Cuneo, fanesi a caccia del riscatto

La Smartsystem Essence Hotels Fano oggi alle ore 18 sarà impegnata sul campo della Ma Acqua San Bernardo Cuneo. I fanesi cercano il riscatto dopo lo stop interno contro Cantù anche se la sfida in terra piemontese non si presenta tra le più semplici: "Affronteremo un lungo viaggio ed una squadra ben attrezzata – afferma lo sloveno Jan Klobucar che contro Cantù è entrato per sostituire Roberti infortunato –, all’andata riuscimmo a prevalere al quinto set, puntiamo a fare bene e tornare a casa con un risultato positivo". La sconfitta con Cantù ha interrotto la striscia di gare a punti dei fanesi con l’obiettivo salvezza ancora da conquistare: "Dobbiamo conquistare altri punti per la tranquillità definitiva – continua lo schiacciatore virtussino –, sono assolutamente fiducioso ma bisogna lavorare bene per raggiungere questo traguardo". I cuneesi di Battocchio si presenteranno con il medesimo sestetto dell’andata (Sottile-Brignach, Allik-Sette, Codarin-Volpato, Cavaccini Libero) e vorranno far valere il fattore campo. I piemontesi, dopo le due sconfitte patite contro Brescia e Cantù, hanno reagito nel migliore dei modi andando nell’ultimo turno ad espugnare Porto Viro. Con il successo in terra veneta Sottile e compagni hanno raggiunto i 27 punti in classifica piazzandosi in sesta posizione, in piena zona playoff. Rocambolesca la partita di andata con la Ma Acqua San Bernardo avanti 2 a 1 e ad un passo dal successo pieno, poi i fanesi riuscirono a rimontare e portare la sfida al tie-break conquistando alla fine i due punti in palio. Dopo 16 giornate i biancorossi sono decimi con 22 punti, Cuneo invece è sesta a quota 27. Bisognerà anche capire se Roberti è recuperato pienamente dalla distorsione alla caviglia. L’attaccante fanese è fondamentale nell’economia della squadra. Contro Cantù domenica scorsa ha provato a giocare ma non essendo a posto coach Mastrangelo ha preferito sostituirlo. Poi ha riprovato a buttarlo in campo quando la gara era diventata in salita, ma l’azzurro 2004 pur stringendo i denti non è riuscito ad esprimersi come sa fare. Anche il regista e capitano Coscione non è al top. Quindi la Virtus a Cuneo dovrà fare i conti anche con le condizioni fisiche di due pilastri della compagine.

b.t.