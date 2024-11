Vis Pesaro, agguato ai tifosi della Lucchese con pietre e bastoni

Pesaro, 30 novembre 2024 – Agguato ai tifosi della Lucchese. L'episodio è accaduto poco prima di vis lucchese che si è giocata al Benelli alle 15. Uno dei pulmini che stava trasportando i tifosi toscani allo stadio, circa una settantina in totale, è stato fatto oggetto di lancio di pietre e bastoni da parte di alcune persone col volto travisato (pare 5 o 6 individui) che si erano nascoste nella vegetazione ai lati della strada, all’altezza del Bar Cantuccio.

Uno dei vetri del pulmino è stato infranto e le schegge hanno ferito l’autista. L'uomo ha riportato escoriazioni al volto.

Il gruppo di tifosi ospiti era scortato dalla polizia che ha poi chiesto rinforzi per aumentare la vigilanza nel percorso di uscita dallo stadio dopo la partita. La digos sta indagando ma le persone che hanno teso l'agguato non sono state ancora identificate anche perché avevano il volto coperto. Gli inquirenti cercheranno indizi in eventuali telecamere presenti nella zona.