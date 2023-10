"Visita gratis Palazzo Ducale a Urbino: concerti dagli archi all'organo"

Giornata densa di appuntamenti oggi a Urbino: tornano tutto il giorno in corso Garibaldi i mercatini di artigianato, modernariato e hobbistica curati dalla Pro Loco. Palazzo Ducale sarà visitabile gratis grazie a “Domenica al museo“ e alle 16,30 ospiterà un concerto d’archi a ingresso libero nella sala del trono. Alle ore 21 a San Francesco ultimo appuntamento con la rassegna Note di Rinascita: concerto per voce e organo con Stefania Cocco e Lorenzo Antinori (foto) a ingresso libero. Sempre oggi, alle 10,30 e alle 17, due tour alla scoperta della Urbino sacra: una chiesa, un oratorio e la sinagoga. Appuntamento senza prenotazione allo IAT di via Puccinotti.