Vuelle, tempi rapidi per presidente e Cda. L’assemblea del consorzio ratificherà le cariche

The day after è già dietro le spalle. La retrocessione brucia sulla pelle e lascia il segno, così come lo hanno lasciato altri momenti difficili attraversati da questa società tanto amata dai pesaresi. Ma il club invia segnali di vita importanti a una tifoseria ancora scottata, ma vogliosa di ricominciare. Con un comunicato ufficiale diramato ieri all’ora di pranzo, la Vuelle dà l’idea di un cambio di passo importante rispetto al passato, quello cioè di una maggior apertura verso l’esterno per tenere informati i suoi fans su quello che sta succedendo e sui prossimi passi da fare, con diversi cambiamenti in atto. "La Victoria Libertas Pesaro comunica di aver già avviato l’iter dei passaggi e delle attività societarie necessarie alla definizione – in tempi brevi – della nuova governance che sarà chiamata a disegnare la nuova struttura organizzativa e gestionale del Club. A tal fine si sta procedendo celermente, ma accuratamente e per gradi, a formalizzare i vari passaggi e adempimenti".

E qui si dettano i tempi dell’iter che seguirà Franco Arceci, ad oggi il vero traghettatore verso l’altra sponda, dopo le dimissioni di Ario Costa: "Il prossimo passaggio prevede la riunione dei componenti del Consorzio Pesaro Basket e delle varie realtà che sostengono la Vuelle Pesaro. La riunione del Consorzio Pesaro Basket sarà convocata come da statuto e si terrà a stretto giro. Durante l’Assemblea del Consorzio Pesaro Basket si procederà a individuare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Victoria Libertas Pesaro, compreso il nuovo Presidente del Club". Le idee, dalle informazioni filtrate sinora, sembrano già chiare sia sul presidente che sul Cda, ma è naturale che vada coinvolta l’intera struttura in un passaggio per certi versi epocale, visto che Ario Costa è rimasto in carica per ben 12 anni.

"La Società continuerà a tenere informati in modo costante le parti interessate e gli organi di informazione. Verranno forniti aggiornamenti continui sui vari step che vedranno impegnati sia il Consorzio Pesaro Basket che il Club fino alla completa definizione del nuovo assetto societario e organizzativo". Così si conclude un comunicato che in alcuni passaggi può suonare anche generico ma che, tenuto conto che la retrocessione è avvenuta appena domenica sera, dà l’idea di voler essere più rapidi e decisionisti rispetto al passato. L’iscrizione al campionato va effettuata entro il 30 giugno, ma la nuova società dovrà dotarsi molto prima di un direttore generale, figura mancante in questi anni in cui a Costa era stato chiesto di ricoprire il doppio ruolo (dg e presidente), e di un nuovo direttore sportivo nel caso Cioppi decida di buttarsi in politica. Anche in questo caso, non crediamo che la società possa aspettare i risultati elettorali mancando ancora un mese.

E questo è un periodo dove invece bisogna andare a caccia degli italiani perché per giocare l’A2 ne servono otto e al momento la Vuelle ne ha solo tre sotto contratto: Cinciarini che ha un accordo 1+1 dal quale entrambe le parti possono uscire, Maretto che ha un biennale reso valido da una scrittura privata e Stazzonelli, per il quale la società deve prendere una decisione entro il 15 giugno, altrimenti il ragazzo sarà libero.

Elisabetta Ferri