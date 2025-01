Vukovic respinge l’assalto. Peixoto, una gara di spessore

Vukovic: 6,5: chiamato in causa solo da Gucci a cinque minuti dal termine. Opponendosi con i piedi al tocco sottoporta dell’ attaccante aretino riesce a mantenere inviolata la propria porta.

Zoia: 6 preciso ed affidabile in fase arretrata. Nella ripresa prende fiducia e si rende utile alla causa anche in fase offensiva

Coppola: 5,5 ennesima espulsione dubbia per il classe 2005. Guccione approfittando del suo braccio largo in fase di corsa provoca lo scontro che gli costera’ la seconda ammonizione.

Palomba: 6 Sempre sul pezzo. Non commettendo sbavature limita le avanzate amaranto nella sua corsia

Peixoto: 6,5. Si mette in proprio alla mezz’ora recuperando prima e fornendo poi un invitante pallone ad Orellana non sfruttato al meglio. La sua è una gara di spessore anche in fase difensiva (44’s.t Ceccacci:n.g)

Di Paola: 5,5. In posizione più arretrata rispetto al solito incide meno. Partita di sacrificio la sua

Obi 6: con personalità detta i tempi di ogni azione biancorossa, apparendo in questo modo sempre nel vivo del gioco (dal 1’s.t Tavernaro 6: vivace. Parte subito in quinta con un tiro dalla distanza, si spegne però con il passare della ripresa)

Cannavò: 6 moto perpetuo. Ha fiato da vendere. Il suo è un treno che parte al primo minuto e non si spegne più. Protagonista in entrambe le fasi.

Orellana 6: con la sua classe innata cerca di uscire dalla mischia. Spesso però fermato dagli aretini. Spreca nel primo tempo la più grande occasione pesarese. Il suo tiro centrale viene comodamente gestito da Trombini (dal 28’ Bove: 6 Entra subito attento e concentrato.

Nicastro: 5 in un primo tempo maschio non riesce a fare emergere la sua qualità, rimanendo un elemento estraneo alla gara (dal 1’s.t Tonucci 6,5: grintoso ed esperto. Prende in affidamento Ogunseye e lo neutralizza)

Okoro: 6 Tenace. Combatte costantemente contro la difesa amaranto. (dal 25’s.t Molina: 6 Sul finale ha sui piedi l’occasione per il vantaggio ma il suo tiro potente è respinto in scivolata da Chiosa)

AREZZO (4-3-3): Trombini 6; Montini 6, Chiosa6,5 , Gigli 6 (12’ s.t Righetti 5,5), Coccia 5,5(dal 33’ s.t Fiore 6), Renzi5,5( 12’ Gilli 6), Santoro 6, Mawuli5,5(12’s.t Ogunseye 5),Guccione 6(dal 32’ s.t Gucci 5,5), Pattarello 5,5,Tavernelli6,5

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata: 5 Espellendo Coppola sul finale del primo tempo compromette l’andamento della gara. Si lascia beffare da Guccione che prima ricerca e poi accentua, in modo plateale, il contatto con il difensore vissino. Gara arbitrata all’ insegna del cartellino, soprattutto soprattutto per quanto riguarda i biancorossi.

Lorenzo Mazzanti