Zero c’è. E ci sono ancora un po’ di biglietti

Ancora una manciata di biglietti per il concerto che questa sera Renato Zero terrà alla Vitrifrigo Arena (ore 21). “Autoritratto“, questo il nome dello show che l’amatissimo cantautore sta portando in giro per i palazzetti in questa sua terza parte del tour, presenterà non solo i brani tratti dall’omonimo album ma anche i maggiori successi della sua incredibile carriera.

A 74 anni, Renato Fiacchini proporrà una cavalcata di canzoni (ben 29), per quasi tre ore di musica. Con lui sul palco una super blasonatissima band che varrebbe il costo del biglietto solo per i nomi che la compongono. Danilo Madonia (direzione musicale, pianoforte e tastiere); Lele Melotti alla batteria; Lorenzo Poli al basso; Fabrizio Leo alle chitarre; Giorgio Cocilovo alle chitarre; Bruno Giordana (tastiere e sax); Rosario Jermano (percussioni). E poi una sezione fiati composta da Stefano Bergamaschi ed Emanuele Feliciani (tromba); Elisabetta Mattei (trombone) e Fabio Tullio (sax). In sostanza tra i migliori session man in circolazione. A Pesaro Zero torna per l’ennesima volta con uno show che presenta non brani dal suo 33° disco di inediti ma anche le hit di sempre. Ecco la scaletta.

Il concerto (Zero ama la puntualità) si aprirà alle 21 con Vivo. E poi in successione Il jolly; Ancora qui; Svegliatevi poeti; Manichini; I commedianti; Nei giardini che nessuno sa; Vive chi vive; Amico; Voyeur; L’amore sublime; La ferita; A braccia aperte; Figaro; Cercami; Per non essere così; Bella gioventù; Vizi e desideri; Dimmi chi dorme accanto a me; Il grande mare; Amando amando; Via dei martiri; Accade. E poi un medley esplosivo che comprende Madame - Mi vendo - Triangolo e Baratto. Ed ancora Potrebbe essere Dio; Cuori liberi; D’aria e di musica. Fino al gran finale con Il cielo e I migliori anni della nostra vita. Qualche curiosità sul disco che dà titolo al tour. L’album, come riporta lo stesso cantautore. Non tutti conoscono le canzoni del suo ultimo album ma il popolo dei “sorcini“ sì. Un disco che che presenta collaborazioni, nei testi e nelle musiche, con firme nuove per il cantautore, come il maestro arrangiatore e direttore d’orchestra Alterisio Paoletti e con autori con cui Renato Zero ha collaborato già da anni. Tra questi Mariella Nava, Maurizio Fabrizio o Lorenzo Vizzini. Nel brano L’eco è presente Adriano Pennino, arrangiatore e direttore d’orchestra per il cantautore già da Zerosettanta. E’ possibile trovare ancora biglietti ai box office oppure online (costo da 43 a 58 euro) per quelli ancora disponibili.

