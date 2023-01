Pesaro: non ci sono più case da affittare. Poche offerte, svanite in poche ore

La vetrina di un’agenzia immobiliare, a sinistra Tommaso Andreani, presidente Fiaip

Pesaro, 15 gennaio 2023 – Contratto a tempo indeterminato, fideiussione bancaria di 6 o 12 mesi, 3 mesi di affitto anticipato e, se tutto questo non fosse già abbastanza, anche la presenza di un garante che possa intervenire nei casi in cui l’inquilino non rispetti gli obblighi previsti dal contratto di locazione. Queste, da come avrete già potuto intuire, sono tutte le garanzie che oggi servono per procedere alla stipulazione di un contratto d’affitto a Pesaro.

Ma, mettiamo caso che siate muniti di tutto ciò, questo non vi basterà comunque per trovare la vostra futura casa in affitto. A Pesaro, infatti, attualmente sono disponibili solo due soluzioni, stando a quello che risulta da un giro di telefonate alle agenzie immobiliari: una casa in centro storico e l’altra in zona Ponte Vecchio, entrambe dei quadrilocali da 1000 euro al mese, spese escluse.

Facendo un giro di telefonate, e fingendomi una ragazza single in cerca di locazione, è emerso un quadro drammatico – ormai all’ordine del giorno – che si delinea in città. Alle agenzie arrivano dalle 20 alle 30 chiamate al giorno da persone che cercano disperatamente soluzioni abitative in affitto, spesso non importa nemmeno la zona perché la maggior parte sarebbe disposta anche ad accontentarsi. A fronte di queste numerose domande le offerte sono minime, se non del tutto nulle.

"Signora, le do un consiglio, cerchi un suo conoscente che sia disposto a metterle in affitto una sua abitazione di proprietà perché le poche offerte che proponiamo noi, anche on line, non durano più di qualche ora, e quelle che riusciamo ad avere sono veramente poche". Questo è quello che ci è stato riferito telefonicamente da un’agente immobiliare, dopo la richiesta di una casa in affitto in zona. A Pesaro, in realtà, non è importante che tu sia giovane o adulto, che tu sia italiano o straniero, qui in città, a prescindere da come sei e chi sei, troverai sempre ben poco.

Ma da quando la situazione ha iniziato a precipitare in questo modo? Tenta di rispondere alla domanda Tommaso Andreani, presidente provinciale Fiaip, federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali: "Sicuramente siamo di fronte ad uno scenario drammatico, le richieste sono esagerate e le offerte sono praticamente inesistenti, ci troviamo ad affrontare quotidianamente un gap che nemmeno noi riusciamo a colmare. Ma, ovviamente, vi è una serie di motivi e di perché che hanno reso così la situazione. Prima di tutto – sottolinea Andreani – lo Stato non aiuta. Se un inquilino non paga più la sua mensilità, il titolare dell’immobile non riuscirà a mandarlo via di casa prima dei 12 mesi; in tanti decidono di affittare stagionalmente proprio per evitare il crearsi di situazioni spiacevoli; gli affitti lunghi sono diventati praticamente introvabili e la presenza di molti stranieri, cinesi e studenti hanno fatto sì che l’offerta diminuisse ancor di più; inoltre la pandemia non ha di certo aiutato".

Una situazione che, ormai da qualche anno, non trova una soluzione al problema. "Ora attendiamo i prossimi mesi di questo nuovo 2023 – rassicura Andreoni – augurandoci che qualcosa possa cambiare e che il mercato affittuario possa aprirsi a nuovi scenari".