Imprese Pesaro Urbino, addio all'anno difficile: ecco quante hanno chiuso

Pesaro, 31 dicembre 2022 – Siamo alla selezione della specie, una sorta di legge di Darwin a livello di piccola industria, perché nel corso degli ultimi 11 mesi dell’anno che va per chiudersi, rispetto allo stesso periodo del 2021, tra nuove inscrizioni e chiusure, il saldo negativo è di 669 imprese. Covid, bollette, guerra: addio all’anno difficile Il che vuol dire, tradotto in posti di lavoro, che circa 1200 persone nella nostra provincia sono rimaste disoccupate. Questo il bilancio di fine anno che fa la Cna che conta in provincia poco più di 40mila imprese associate e che dice anche in questo report che negli ultimi dieci anni sono state perse per strada 4200 aziende: un crollo del 10%. Champagne, esplode la voglia matta. Cristal e Dòm Perignon? Esauriti L’altra faccia di questo problema arriva da Lucia Sgarzini responsabile provinciale di Unico, il Confidi e cioè quell’organismo che aiuta le imprese nell’erogazione dei crediti con le garanzie ma che è anche in grado di fare banca con affidamenti diretti fino a 250mila euro: una cinquantina ne hanno beneficiato. "Il nostro è un tessuto industriale fondamentalmente sano e senza particolari problematiche. I nostri criteri di affidamento seguono i dettami della Banca d’Italia e quindi...