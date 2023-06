Mercatello sul Metauro, la storia di Massimo Ingegni e dei suoi pani gourmet

Pesaro, 6 giugno 2023 – Viaggio alla ricerca dei tesori enogastronomici della nostra provincia. Da giovedì 8 giugno e per cinque giovedì consecutivi, Davide Eusebi racconterà in cinque puntate nel suo “Il Buongustaio”, la rubrica del Carlino, un itinerario da gustare: dai salumi e dalle carni locali di Agrimercatello, alla missione di diffondere il culto della goletta dell’accademia del Padlot, ai piatti prelibati della locanda dei sacchi fino al forno di Massimo Ingegni, passando per palazzo Donati, dove è possibile soggiornare e per il monastero delle Clarisse.

Proprio a Massimo Ingegni, giovane panificatore che ha deciso di lasciare il famoso forno Crosta di Milano, dove lavorava, per tornare a Mercatello e aprire il forno ‘Ingrano’ con pani prelibati, è dedicata questa intervista. La storia di un giovane che ha preferito il suo paese alla metropoli, puntando sull’alimento più semplice e sorprendente: il pane.