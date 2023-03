Austin Daye, ancora a Taipei in attesa del visto, interagisce già coi tifosi pesaresi

Freme per prendere quell’aereo che lo riporterà in Italia Austin Daye, ma dovrà aspettare almeno fino a lunedì per ritirare il visto all’ambasciata italiana di Taipei. Non avrà molti giorni per inserirsi nel tessuto della Vuelle, perché anche la prossima settimana si gioca di sabato sera, in anticipo, contro Brescia. Dovranno essere bravi i compagni ad integrarlo, ma il più dovrà farlo lui, cercando di capire al volo la filosofia di Repesa: ma sulla sua intelligenza cestistica abbiamo pochi dubbi. Stupisce invece, che li abbiano alcuni tifosi pesaresi. E a uno di loro, sulla pagina Instagram della Vuelle, il ’cerbiattino’ ha anche risposto un po’ piccato "grazie per le motivazioni". Bello però che legga tutto quello che si è scritto sul suo conto, che risponda alla gente, che metta mi piace ai commenti, insomma che stia già interagendo con una piazza che ama in maniera viscerale e dalla quale è pienamente ricambiato. Ci sta, comunque, che nel coro degli osanna e degli alleluja per il suo ritorno ci sia anche chi si pone degli interrogativi sulla sua forma fisica, magari per l’età, o per i problemi avuti alla schiena o la scarsa competitività del campionato dove giocava, o sulle difficoltà che potrebbe avere un campione più portato alle giocate individuali in un sistema, quello della Carpegna Prosciutto, che finora era stato improntato al collettivo.

Ma sulle sue buone intenzioni di fare bene non esistono dubbi, specialmente in un posto che per lui è speciale. Colpisce anche il fatto che si sia fatto benvolere così tanto in poco tempo nella sua ultima destinazione: lo testimoniano i tifosi taiwanesi venuti a scrivere in caratteri cinesi sulla pagina della Vuelle, ma anche il saluto dei New Taipei Kings che pur perdendolo hanno pubblicato una foto con scritto ’Grazie Austin’ e il commento del suo allenatore, coach Marchand: "Un vero professionista, sono stato molto fortunato di averti potuto allenare anche se solo per poco tempo: ci vediamo quest’estate e buona fortuna in Italia". Il suo arrivo ha calamitato l’attenzione verso Pesaro da parte di tutti gli addetti ai lavori e questo è certamente importante anche per gli sponsor e per chi ha sostenuto economicamente quest’operazione. Stasera si gioca, ma tutti non vedono l’ora che sia sabato prossimo.

e.f.