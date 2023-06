Nel week-end a Brendola (Vicenza) si disputa la terza tappa del Campionato Italiano di Calcio Amputati in cui verrà assegnato lo scudetto. I fanesi dello Sporting Amp Football campioni in carica capitanati da Luigi Magi (foto) andranno a difendere il tricolore contro i rivali di sempre del Vicenza. Sono ben cinque le gare in programma e la sfida più attesa è senza dubbio quella tra Vicenza Calcio Amputati e Sporting Amp Football. Infatti proprio una delle due alzerà al cielo il trofeo di campioni d’Italia 2023. Al momento i vicentini comandano la classifica con 10 punti, seguiti dallo Sporting in seconda posizione con 6 punti. Sul sintetico di Brendola si comincia stamattina alle 10 con il recupero della gara non disputata nella seconda tappa tra Roma Calcio Amputati e Levante C Multedo. Nel pomeriggio altre due partite: alle 17.30 i padroni di casa del Vicenza affrontano la Roma, a seguire i campioni d’Italia in carica dello Sporting Amp Football giocheranno contro il Levante C Multedo. Domenica mattina le ultime due sfide: come detto, attesissima, l’eterna sfida (ore 9) che in pratica assegnerà il titolo tra i marchigiani dello Sporting e i veneti del Vicenza e a concludere il weekend il match tra la Roma Calcio Amputati e il Levante C. Multedo. Dopo più di un mese di stop le quattro compagini iscritte al torneo organizzato dalla Fispes sono pronte a scendere in campo. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook della Fispes.

e.f.