"Fano ha trovato la via per andare ai playoff"

Nato a Fano nel 2004, da genitori albanesi, doppia nazionalità, Dedjon Malshi compirà 19 anni il prossimo 28 marzo. È uno dei più giovani della nidiata che mister Andrea Mosconi ha allevato quest’anno, portandoli ad esordire in prima squadra e a farli scendere in campo anche con una certa continuità. Anche domenica a Vastogirardi, Mashi è stato chiamato dalla panchina per rilevare al 28’ della ripresa uno stremato Brunetti e per contribuire così a difendere il gol che capitan Broso aveva messo a segno appena due minuti prima. Una ventina e passa di minuti in campo, considerati anche i 5’ di recupero, che si sommano alle 13 presenze già collezionate dal centrocampista granata dall’inizio di questa stagione. Malshi, un bel bottino di presenze per essere un debuttante: "Penso di sì. È un buon punto di partenza per iniziare a costruirmi una corriera. Ci tenevo molto ad esordire con la maglia granata con la quale ho fatto tutta la trafila delle giovanili. Era questo uno dei miei primi obiettivi. Da piccolo ho frequentato la Scuola calcio Fanella, poi sono passato alla Juventus Academy, società affiliata alla Juve e da lì nel settore giovanile granata facendo tutti i campionati a partire dall’Under 15 fino ad arrivare quest’anno in prima squadra. Penso di essere riuscito a trovare un buon feeling con mister Mosconi. D’altronde ho collezionato 14 presenze su 28 gare finora disputate, considerato anche che ho dovuto saltare sette turni per un fastidioso infortunio alla caviglia rimediato contro il Notaresco...".

Col Vastogirardi il Fano ha collezionato il suo quinto risultato utile e la sua quarta vittoria: "All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà perché loro giravano bene la palla e noi volutamente non abbiamo sprecato energie per fare pressing, ma li abbiamo aspettati. Poi intorno alla metà del primo tempo abbiamo preso le misure. Alla fine tra noi e il Vastogirardi a fare la differenza sono stati i dettagli e siamo stati bravi a sfruttare l’episodio capitatoci". Il centrocampo è il settore dove c’è maggiormente il mix tra fuori-quota e over, "ci si da sempre tutti una mano – spiega Malshi – Nappo e Urbinati mi danno sempre buoni consigli dall’alto della loro esperienza su come devo stare in campo e come devo muovermi. Adesso puntiamo a fare un ottimo finale di stagione. La squadra ha trovato una sua chimica e quindi cercheremo di guadagnarci i playoff. Poi per il futuro a più lunga scadenza si vedrà. Io ho un contratto piuttosto lungo con il Fano fino a 25 anni e spero di rimanere ancora a Fano perché con questa società e questa squadra mi trovo davvero bene". Mister Mosconi dopo la bella vittoria a Vastogirardi ha concesso due giorni di riposo. Si riprenderà mercoledì con una settimana corta visto che domenica c’è la sospensione del campionato.

Silvano Clappis