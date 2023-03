Kickboxing e Muay Thai

Jordan Valdinocci è in partenza per il Casinò di Campione d’Italia, Como, dove il 25 marzo parteciperà al prestigioso evento di kickboxing e muay thai "The Arena", arrivato alla quinta edizione. Jordan (foto con Mila Delladora e il tecnico Rotunno), già campione mondiale Wku, combatterà contro il francese Jahmal Wahib per conquistare il titolo Iska, una delle cinture più importanti nel mondo della kickboxing. Jordan Valdinocci, a cui è stato consegnato il Plauso della città un anno fa per la conquistata del titolo di Campione Mondiale WKU K-1 Rules, categoria 67 kg allo Steko’ S Fight Night, al Deutsches Theater München di Monaco di Baviera, è carico: "Non vedo l’ora di combattere. Sarei felice di poter regalare a Pesaro un altro prestigioso titolo mondiale", ha detto il campione. Intanto l’assessore allo sport del Comune Mila Della Dora ha fatto visita alla palestra Fight House dove Valdinocci si allena: "A lui va un grande in bocca al lupo da parte mia e di tutta la città. Per Jordan sarà un incontro importante, in una disciplina sempre più praticata anche nelle nostre palestre. Le sue performance sportive possono portare davvero il nome della città in giro per il mondo". Il 25 marzo potremmo seguire tutti la sua gara, che sarà trasmessa in live streaming su Dazn. Il campione del mondo pesarese Jordan Valdinocci ha anche debuttato l’anno scorso come allenatore nella Ufc (Ultimate Fighting Championship) ed è quindi stato il primo italiano nella storia all’angolo di atleti stranieri. Il talento pesarese, oltre che atleta e head coach della palestra di arti marziali e sport da combattimento "Fight House Pesaro", ormai da tempo si occupa dell’organizzazione di vari seminari tecnici in tutto il mondo e nel contempo ha iniziato ad allenare atleti professionisti di altissimo livello di Mma.

b.t.