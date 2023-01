Mainieri: "Pieno di entusiasmo per il trofeo dedicato a Rudy"

Si è concluso il 22° Torneo di Basket Giovanile "Ciao Rudy" organizzato da Sportsman Grandi Eventi di Pino Mainieri, dedicato da 14 anni a Rodolfo Rudy Terenzi. "Era il 2008 quando Rudy ci ha lasciati – dice l’organizzatore Pino Mainieri – tantissime le congratulazioni e gli elogi ricevuti per la riuscita del torneo". Hanno partecipato 54 squadre provenienti da 14 regioni Italiane e una da Lugano, circa 1000 atleti e allenatori con oltre 500 genitori al seguito, che hanno gremito gli 11 impianti da gioco utilizzati. "E’ stato un successo – continua Mainieri – una manifestazione che riempie gli alberghi non solo di Pesaro fuori stagione. Grazie agli arbitri e Istruttori del Comitato delle Marche della presidente Gloria Di Benedetto, all’assessorato allo sport del comune e all’ Ufficio Sport per la tempestività nel risolvere, assieme alla organizzazione, le emergenze insorte durante il torneo. Un plauso all’associazione Albergatori per la perfetta gestione delle squadre. Preziosi sono stati Davide Tonucci, Fernando Labella, Andrea Boni, Riccardo Badioli, Daniele Antonelli, Alessandro Pucci, Giulio Boccioletti, Elia Mazzini, Nicola Santangeli, Jacopo Mainieri e Franco Fiumani". Negli Esordienti Premio Coni Marche a Bees Pesaro Bianca, 2° Pontevecchio Bologna, 3° Costone Siena, 4° Acqualagna. Negli under 13 Trofeo Banca Valconca: vince Viadana, a seguire Basket Loreto Pesaro, Misano Pirates, Vadese. Negli under 15 Trofeo Banca di Pesaro Bcc a Valdelsa, poi Scaligera Tezenis Verona, Sei Rose Rosignano, Livorno. Negli Under 17 Trofeo Il Resto del Carlino è stato vinto da Magenta su Virtus Verbania, Us Livorno, . Recanati. Negli Under 14 Trofeo Apa a Daverio, seguito da Team 71 Brà, Team Riese, Kolbe Torino. Alle premiazioni c’era l’assessore allo sport Mila Della Dora. La prossima manifestazione è il Torneo maschile di Pasqua in programma dal 7 al 10 aprile 2023, organizzato insieme all’Olimpia Pesaro, con oltre 140 squadre partecipanti. "Per la grande affluenza prevista bisognerà risolvere il problema degli hotel che non saranno sufficienti ad ospitare tutte le squadre", avvisa Mainieri che ha chiesto un incontro ad assessorato allo sport e Apa Hotels". b.t.