Il gigante del legno riciclato: "Pronti a investire e assumere"

Esat Bayram Ozoguz è il direttore generale di Kastamonu Italia, azienda di proprietà di un potente gruppo turco, il cui principale stabilimento italiano sorge sulla strada Romea nel comune di Codigoro, nel Ferrarese, sul Delta del Po a un tiro di schioppo dalla celebre abbazia di Pomposa. Produce pannelli di legno riciclato che rivende a tutti i principali mobilifici del Paese. E’ una indubbia, importante risorsa per il territorio e oltre.

Direttore Ozoguz, ci descriva il prodotto che proponete.

"Produciamo pannelli di legno, grezzo oppure ’nobilitato’, cioè rivestito di carta decorativa. La materia prima deriva dall’acquisto, da collettori, di legno di scarto, riciclato, che separiamo ulteriormente mantenendo solo il legno che poi riduciamo a un impasto di truciolato infine trasformato in pannelli. In Italia opera un sistema di raccolta molto esteso, con 500 collettori; noi abbiamo rapporti con la metà di loro".

Chi sono i vostri clienti?

"I principali mobilifici: Scavolini e Veneta cucine, Febal e Mondolegno, Ikea e tanti altri che utilizzano la nostra materia prima per trasformarla secondo i loro personali design. Il nostro prodotto è destinato quasi per intero al mercato italiano ma anche l’export crescerà, ad esempio in Israele, Azerbaigian, Australia.

I dati che presentate sono importanti…

"La nostra quota di mercato in Italia è pari al 15%. Il fatturato supera i 110 milioni, abbiamo investito dal 2017 quasi 250 milioni. I dipendenti sono 300 ma cresceranno".

Perché cresceranno?

"A breve all’interno dell’area sorgerà un nuovo stabilimento (stiamo attendendo l’approvazione dei progetti entro l’estate) che produrrà la colla necessaria per il completamento dei pannelli. Abbiamo già un’azienda che produce colla, in Piemonte, ma sarà destinata al commercio per aziende terze. Assumeremo 35-40 persone. L’investimento è di 35 milioni".

L’attenzione all’ambiente è essenziale…

"E’ la verità. Kastamonu mette sempre al primo posto una crescita basata sullo sviluppo sostenibile, perseguendo l’efficienza energetica e idrica e realizzando progetti di energia rinnovabile e innovativa. Utilizziamo grandi tecnologie per controllare gli scarti, il solo elettrofiltro ha un costo di 10 milioni, opera un efficiente depuratore. Tutto ciò si affianca al contributo che diamo al benessere della comunità locale creando occupazione e valore economico. Vorrei infine sottolineare il positivo, proficuo rapporto con le istituzioni, gli enti, le autorità".