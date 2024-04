Nel mondo di ’A Zeta Gomma’: "Noi, ’artigiani’ per l’industria"

di Maria Silvia Cabri

SASSUOLO (Modena)

In mezzo secolo di attività A Zeta Gomma di Sassuolo, azienda che produce e trasforma cinghie e nastri trasportatori, è cresciuta e si è espansa fino a conquistare il mercato nazionale e internazionale. Dopo aver iniziato a progettare e sviluppare prodotti ad hoc per il settore ceramico, A Zeta Gomma è entrata poi in diverse filiere, come spiega Alessandro Pistoni, direttore operativo.

‘Radici nel passato, risultati nel futuro’ è il vostro slogan. Com’è nata l’azienda?

"A Zeta Gomma nasce nel 1973 come piccola azienda artigiana, produttrice di riporti speciali su cinghie, prevalentemente a supporto della crescente industria ceramica. Ma oggi siamo una realtà industriale con più di 100 dipendenti, specializzata nella produzione e commercializzazione di cinghie di trasmissione e nastri trasportatori, a servizio di tutti i principali settori".

‘A Zeta’: garanzia di un servizio a 360 gradi?

"Per noi il servizio inizia dalla progettazione e termina con l’assistenza post vendita. Controllando direttamente tutte le fasi del processo produttivo possiamo realizzare in tempi rapidi prodotti altamente personalizzati, con un pronto intervento attivo 24/7".

Operate nel cuore del distretto ceramico, ma in che rapporti siete?

"Lavorare al centro di un distretto così importante ci ha stimolato molto nella crescita. Questo legame forte si è concretizzato con prodotti dedicati, spesso nati in collaborazione con i principali costruttori di macchine. Il nostro marchio MEC, ad esempio, viene istallato su impianti esportati in tutto il mondo".

Ceramica ma non solo.

"Oltre alla ceramica, siamo presenti in diversi settori come l’agroalimentare con nastri in PVC/PU, nel packaging e nella cartotecnica con le cinghie rivestite, nell’agricoltura con nastri e lastre e in tutto il mondo industriale con le cinghie di trasmissione".

Prodotti e soluzioni ‘Tailor made for you’: come garantite questo valore aggiunto?

"‘Tailor made’ non è solo uno slogan ma una filosofia aziendale. Siamo una realtà che mantiene una forte componente artigianale. La scelta è sempre stata quella di produrre in Italia per garantire ai clienti un prodotto di qualità unito a un servizio eccellente".

Come si coniuga con l’industria 4.0?

"Quindici anni fa abbiamo investito in un ERP internazionale per gestire in modo integrato tutti i processi. ‘Interconnessione’ è stato quindi per noi un concetto familiare, la nostra infrastruttura era già costruita sui dettami dell’industria 4.0".

Com’è il legame con il territorio?

"Un legame forte che si manifesta anche con le sponsorizzazioni al Sassuolo e al Modena calcio e al supporto alla San Michelese, una società calcistica locale con un settore giovanile di circa 300 ragazzi. Quest’anno abbiamo inoltre sostenuto il premio Bertoli e per festeggiare i 50 anni di attività abbiamo donato un’ambulanza al distretto sanitario di Modena".