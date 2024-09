20 Anni di Educazione Internazionale a Bologna Occhiello: un apprendimento di qualità per valorizzare e supportare lo sviluppo di ogni studente In allegato tutto il materiale

L'ISB è nata grazie all’iniziativa audace di Esther Martelli, imprenditrice bolognese che ha superato i limiti del tradizionale, spinta dalla determinazione di portare nella sua città un’educazione di respiro internazionale che preparasse i giovani alle sfide del futuro.

La scuola ha aperto le sue porte 20 anni fa, nel 2004, accogliendo bambini dai 3 anni in su. Da allora, l'ISB è cresciuta fino a diventare una Scuola Internazionale autorizzata per tre programmi del Baccalaureato Internazionale (IB), con 275 studenti dai 3 ai 18 anni. Oggi, all’ISB ci sono bambini provenienti da tutto il mondo, che parlano lingue diverse tra loro e a casa, ma che a scuola imparano attraverso una lingua accademica inglese avanzata. Tuttavia, l'ISB tiene molto anche a valorizzare la cultura e la lingua italiana, garantendo che tutti gli studenti sviluppino competenze sia in inglese che in italiano.

International School of Bologna

L'ISB crede in un apprendimento di qualità

Per l'ISB, l'apprendimento significa valorizzare e supportare lo sviluppo di ogni studente. La scuola riconosce che ogni bambino è unico e per questo offre percorsi di apprendimento su misura, consentendo a ciascuno di scoprire e crescere in un contesto sociale e globale. Questo approccio favorisce una crescente autonomia e indipendenza.

Chiunque entri in una classe o nei corridoi dell'ISB noterà subito che l’apprendimento è diverso rispetto alle scuole tradizionali. Qui, l'educazione è attiva e focalizzata sugli studenti. Attraverso l'esplorazione e la creatività, i bambini vivono momenti di scoperta, sentendosi realizzati e orgogliosi. Si vedono studenti impegnati, disciplinati, che interagiscono tra loro, guidano i compagni, condividono idee, collaborano, comunicano con fiducia e dimostrano gioia e indipendenza. Allo stesso tempo, collegano ciò che imparano al mondo reale. Grazie alla collaborazione e alla perseveranza, acquisiscono sicurezza nell'affrontare l'ignoto, risolvono problemi, trovano connessioni e sviluppano soluzioni innovative.

Preferiresti offrire a tuo figlio un lavoro, o preferiresti che avesse le competenze per crearne uno?

Nel mondo competitivo di oggi, le competenze sono molto più importanti della semplice conoscenza teorica. In futuro, avremo bisogno di giovani in grado di gestire idee complesse e di adattarsi ai cambiamenti. Non tutti hanno la fortuna di imparare queste abilità a scuola. Le famiglie che scelgono l'ISB lo fanno perché capiscono che Bologna offre diverse opportunità educative, e l'ISB si distingue per il suo approccio internazionale, che sviluppa competenze essenziali per il futuro dei loro figli.

L'apprendimento profondo e significativo si realizza quando ci sono determinate condizioni...

All'ISB c'è un forte legame tra scuola e famiglia che sostiene l'apprendimento. Le idee degli studenti vengono rispettate, incoraggiandoli a esprimersi senza paura di sbagliare, poiché gli errori sono considerati opportunità di crescita. La gestione del comportamento è equa e coerente, creando un ambiente di classe positivo, dove si valorizza il privilegio di imparare. Gli studenti comprendono il senso delle attività che svolgono, il che li motiva e li coinvolge. Le attività proposte sono rilevanti e applicabili alla vita quotidiana.

La direttrice dell’ISB, Janecke Aarnaes, dichiara: “All’ISB incoraggiamo, supportiamo e alimentiamo l’ambizione. I nostri insegnanti sono punti di riferimento, mentori, collaboratori e co-creatori del processo di apprendimento. Guidano gli studenti e li preparano a costruire un mondo che loro stessi hanno il potenziale di rendere più sostenibile.”