Airone P.G., quando la competenza è una conquista

Centro di eccellenza dell’Istituto Italiano della Saldatura

Le attività di Formazione di Airone P.G. (Centro di Eccellenza dell’Istituto Italiano della Saldatura) trattano tutti gli argomenti afferenti al contesto della saldatura, con i docenti e gli istruttori che dispongono di una profonda esperienza maturata “sul campo” e che trasmettono ai loro allievi. Come detto, la didattica è rivolta a giovani, adulti e imprese di tutto il Centro Italia (Umbria, Marche, Toscana e alto Lazio) ed è finalizzata all’acquisizione di una qualifica professionale (patentino, certificazione).

L’offerta formativa della Scuola Airone P.G. nelle Marche: presto al via un corso di qualifica professionale per Operatore Controlli sulle Saldature

Lavorare come saldatore significa svolgere un delicato lavoro, oggi molto apprezzato e richiesto da varie realtà. Coloro che amano le sfide, hanno quindi l'opportunità di optare per questa attività lavorativa impegnativa, ma decisamente bella e coinvolgente. La scuola per Saldatori Airone P.G. rappresenta il collegamento ideale tra il mondo della formazione e quello dell’industria. Airone P.G. è una struttura di riferimento per tutte le attività che integrano e completano i servizi di dell’ ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA in termini di formazione e qualificazione di figure in ambito saldatura, taglio e controllo (saldatori, brasatori, operatori di saldatura, personale addetto ai controlli non distruttivi, processi di saldatura, procedure, certificazioni di prodotto e di sistema qualità) e che vanta una Formazione/Certificazione nel mondo di personale, procedure, aziende e prodotti.

Corsi e attività formative rivolti a tutti

È inoltre organismo autorizzato da Autorità Nazionali (ACCREDIA) e Internazionali (Federazione Europea della Saldatura (EWF) e Istituto Internazionale della Saldatura (IIW)): «Le nostre attività formative sono rivolte sia a chi si appresta ad affacciarsi al mondo del lavoro, sia per chi, già assunto da un’azienda, viene inserito in un’attività di formazione specialistica in saldatura» - spiega Dennis Duranti, responsabile Airone P.G.: «In particolare il momento della formazione – chiarisce Duranti – è regolato da un sistema di protocolli condivisi: i punti di riferimento sono la Federazione Europea della Saldatura (EWF) e l’Istituto Internazionale della Saldatura (IIW). A livello nazionale è fondamentale il lavoro dell’Istituto Italiano della Saldatura (IIS), che riconosce la nostra scuola come ente formatore. La nostra metodologia si basa sul combinare un approccio teorico a uno pratico, volto a formare persone nell’ambito della saldatura e a avvicinarle in concreto a questi lavori».

Anche nelle sedi delle Marche un’offerta formativa di primo livello

Nella regione Marche, in particolare, la Scuola Airone P.G. è presente nelle moderne sedi di Jesi, Ancona, Fano, Ascoli Piceno e Recanati con numerosi corsi che si svolgono ogni mese in tali realtà. E poi, sullo sfondo, anche un’opportunità da non lasciarsi sfuggire: ad aprile, infatti, partirà un corso di formazione per operatori addetti ai controlli non distruttivi sulle saldature, con didattica a distanza o in sede, in base alla tipologia del corso. Chi si rivolge ad Airone P.G. compie dunque un lungimirante investimento per il futuro: il saldatore è una figura lavorativa molto richiesta, sia a livello italiano sia europeo: «I programmi didattici, nei quali esercitazioni pratiche si affiancano a lezioni teoriche, sono conformi a quelli proposti dalle organizzazioni internazionali e la durata varia da alcuni giorni ad alcune settimane – sottolinea Dennis Duranti –i nostri corsi preparano al mondo del lavoro e sono aperti, ovviamente, anche alle donne».

Per iscrizioni e informazioni, è possibile contattare il numero 075-6910521, o visitare il sito www.aironepg.it.

OLTRE LA FORMAZIONE

Airone P.G. è una struttura multidisciplinare e versatile, in grado di offrire servizi globali in molti comparti industriali: oil & gas, infrastrutture civili e industriali, energetico, trasporti, alimentare, farmaceutico, metalmeccanico.