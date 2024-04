Battute finali in scena al Teatro EuropAuditorium STOMP, i Ricchi e Poveri, la PFM, Luca Argentero

Il Teatro EuropAuditorium chiude in bellezza la sua Stagione 2023/2024. Dal 3 al 5 maggio andrà in scena Stomp uno tra i più rivoluzionari ed entusiasmanti eventi spettacolari degli ultimi anni. Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati di Stomp danno voce ai più comuni oggetti della vita quotidiana. Il disordine della vita urbana diventa fonte di stupore e coinvolge il pubblico con un ritmo contagioso.

Il 15 maggio i Ricchi e Poveri faranno tappa al Teatro EuropAuditorium con il loro …Ti aspetto, ma non tutta la vita. Il gruppo italiano più famoso nel mondo ha venduto 22 milioni di dischi, realizzato 30 album, con 6,7 milioni di ascoltatori mensili si conferma il più streammato di Spotify tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024, dato che attesta un repertorio intergenerazionale di grandi successi, tra i quali: La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m’innamoro e Sarà perché ti amo.

RICCHI E POVERI in concerto - 15 maggio 2024_ph Amilcare Incalza

Il 20 maggio la PFM – Premiata Forneria Marconi tornerà con PFM canta De Andrè Anniversary un concerto per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia. Alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”. Sul palco, una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, Luca Zabbini alle tastiere e alla voce e la magia delle tastiere di Flavio Premoli, storico fondatore di PFM.

PFM in PFM CANTA DE ANDRE - 20 maggio 2024

Il 21 maggio si conclude la stagione con Luca Argentero e il suo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino? per la regia di Edoardo Leo, in cui racconta le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina, sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione ai tempi in cui hanno vissuto. Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani. Storie completamente diverse l’una dall’altra, tre personaggi accomunati da una sola caratteristica, essere diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi.

LUCA ARGENTERO - 21 maggio 2024

Anche per l’estate 2024 la collaborazione del Teatro EuropAuditorium con la rassegna Sequoie Music Park si rinnova con tre appuntamenti al Parco Caserme Rosse. Il primo, il 19 giugno, vedrà sul palco Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi nello show Cevoli Pizzocchi Giacobazzi, uno spettacolo fatto dei loro cavalli di battaglia, di interazione e momenti di autentica improvvisazione; il secondo, in scena il 29 giugno, coinvolgerà Elio e Le Storie Tese nello spettacolo Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo, che unisce alla musica i racconti e le immagini originali di una creatività senza limiti, per un viaggio attraverso le contraddizioni del nostro paese condotto con maestria e humour senza pari dagli Elio e le Storie Tese. Il terzo appuntamento, il 22 luglio vedrà esibirsi una delle band storiche della disco music, i Kool & The Gang. Il loro funk a prova di proiettile e gli arrangiamenti jazzistici li hanno resi la band R&B più campionata di tutti i tempi. I loro samples sono inseriti infatti nei dischi di Madonna, Jay-Z, Beastie Boys, Janet Jackson, Cypress Hill e P. Diddy. Per non parlare della loro musica presente nelle colonne sonore di film come Rocky, Saturday Night Fever e Pulp Fiction.

Qualche anticipazione sul cartellone 2024/2025? Il dal 29 settembre al 1° ottobre Francesco Renga e Filippo Neviani Nek ritornano live con RengaNek Tour, il 23 ottobre in programma il concerto di Robert Plant in Saving Grace con Suzi Dian e il 30 ottobre Diodato farà tappa col suo tour Diodato nei Teatri.

STOMP - dal 3 al 5 maggio 2024

Acquista i tuoi biglietti cliccando qui

Per maggiori info: teatroeuropa.it

Teatro EuropAuditorium

Piazza Costituzione 4, Bologna

Infoline: 051 372540