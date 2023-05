C’è usato e usato: le auto usate brumbrum sono garantite e a due passi da te

Il futuro dell’automobile è strettamente legato al suo passato. Con il cuore a Reggio Emilia, brumbrum.it è il primo rivenditore online di auto usate in Italia. Dal 2016 ha venduto migliaia di auto usate, tutte riqualificate nella propria Factory di Reggio Emilia, un centro di eccellenza a pochissimi metri dalla stazione Mediopadana dell’alta velocità. È lì che meccanici, elettrauti e carrozzieri specializzati effettuano centinaia di test su ogni vettura prima che venga messa in vendita sul sito di brumbrum.it e consegnata in tutta Italia entro pochi giorni.

Una delle stazioni di verifica nella Factory brumbrum di Reggio Emilia

300 controlli brumbrum: garanzia di qualità e trasparenza

Attivo da settembre 2019 a seguito di un investimento di 4 milioni di euro, lo stabilimento di riqualificazione è più noto come Factory brumbrum per le sue dimensioni imponenti. Interamente turchese al suo esterno, la Factory è ben visibile anche dall’autostrada e si estende su una superficie pari a 7 campi da calcio, circa 50.000 mq suddivisi tra area produttiva, zona di stoccaggio, uffici e spazi commerciali. Al suo interno si sviluppa l’intero processo produttivo, che può impiegare anche diversi giorni affinché ogni auto sia riqualificata con cura.

La preparazione di ciascuna vettura alla sua nuova vita attraversa diverse fasi. Tutto inizia con il lavaggio dell'auto e il car-check, quando ogni veicolo viene ispezionato accuratamente da tecnici professionisti. Il viaggio prosegue attraverso le stazioni di verifica della meccanica e della carrozzeria, dove ogni auto deve superare ben 300 controlli da parte di professionisti specializzati su parti meccaniche, carrozzeria, elettronica, interni, sul sistema di sicurezza e su quello frenante. Se la vettura è idonea a entrare nel parco di auto usate brumbrum, potrà accedere alla fase successiva. L’ultimo passaggio prevede che l'auto venga preparata alla vendita con un lavaggio accurato e una sessione fotografica a 360°, per catturare ogni dettaglio e mostrarlo nella galleria fotografica sul sito.

Per fornire un’ulteriore rassicurazione, tutte le auto usate brumbrum dispongono di una Scheda Tecnica dettagliata consultabile online e consegnata al momento dell’acquisto, in cui sono raccolte tutte le informazioni sugli interventi effettuati, nonché sugli accessori e sugli optional di cui è dotata.

E per chi preferisce provare l’auto prima di completare l’acquisto, è possibile prenotare il proprio modello preferito sul sito brumbrum.it, prendere appuntamento con il Servizio Clienti e visionarlo di persona in Factory. Un operatore mostrerà l’auto e tutti i suoi dettagli e darà anche l’opportunità di fare una guida di prova su strada.

Consegna a casa o ritiro in Factory

Ci si potrebbe domandare: ma come si fa a ricevere un’automobile comprata online? Niente di più facile: proprio come qualsiasi altro ordine. Brumbrum si trova nel cuore dell'Italia, al centro del sistema logistico gomma-ferro nazionale, in una posizione strategica che consente ai nostri operatori di consegnare l’auto e ai nostri clienti di ritirarla. Una volta completato l'acquisto sul sito di brumbrum, ogni cliente ha due opzioni: ritirare l’auto gratuitamente in Factory a Reggio Emilia, oppure scegliere la consegna in un centro convenzionato in tutta Italia o presso il proprio domicilio. In questo caso un operatore brumbrum consegnerà l’auto direttamente all’indirizzo scelto dal cliente.

Diamo il benvenuto a un'esperienza di acquisto innovativa, pratica e a un prezzo imbattibile. Il futuro è già qui.