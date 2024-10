La camiceria di Carpi, riparte dall’export

Carpi, 2024 – Nel cuore pulsante della storica città di Carpi, un’azienda sta scrivendo una nuova pagina: Ream Confezioni sta diventando un punto di riferimento nel panorama tessile internazionale.

Con il suo brand di camicie *EKLAM, questa dinamica realtà ha saputo coniugare tradizione e innovazione, conquistando anche il mercato statunitense in un tempo sorprendentemente breve.

Fondata pochi anni fa, Ream Confezioni ha preso le mosse dalla passione per la sartoria di alta qualità.

Sotto la guida di Davide Gatti, un imprenditore visionario con un preciso background nel settore moda, l’azienda ha rapidamente ampliato la sua gamma di prodotto, lanciando il marchio EKLAM. Questa linea di camicie per uomo e donna ha un’offerta variegata, spaziando da modelli classici a design più audaci, sempre caratterizzati da tessuti pregiati e finiture impeccabili.

Un’Identità Distintiva: EKLAM

Il brand EKLAM si distingue per la sua capacità di unire stili contemporanei a un’arte sartoriale che rimanda alla tradizione. Le camicie EKLAM non sono solo articoli di abbigliamento; sono una dichiarazione di intenti, un modo per esprimere personalità e stile. Caratterizzate da linee pulite, colori sofisticati e dettagli unici, le creazioni EKLAM stanno riscuotendo un notevole successo, non solo in Italia, ma anche oltre oceano.

Nel corso degli ultimi anni, EKLAM ha fatto il suo ingresso nel competitivo mercato degli Stati Uniti, dove ha trovato un rapido consenso tra i consumatori e buyers più esigenti. L’approccio innovativo di Ream Confezioni, unito a strategie di marketing mirate e a una comprensione approfondita delle tendenze di moda americane, ha consentito all’azienda di ritagliarsi una fetta significativa di mercato, conquistando store nelle principali città, come New York …

Private Label: Un Servizio di Qualità per Brand e Stilisti

Oltre al suo marchio EKLAM, Ream Confezioni si distingue anche per la produzione di private label a 360°. Grazie a una competenza artigianale di alto livello, l’azienda collabora con brand e stilisti internazionali, offrendo loro la possibilità di realizzare collezioni tailor-made. Questa abilità di adattarsi alle esigenze specifiche dei clienti ha permesso a Ream di costruire solide partnership con nomi di spicco nel settore della moda, confermandosi così come un partner affidabile per chi cerca qualità e originalità.

Davide Gatti, CEO di Ream Confezioni, commenta: “La nostra missione è fornire non solo capi di qualità, ma anche soluzioni sartoriali complete per i nostri clienti. Ogni capo che produciamo racconta una storia, e siamo orgogliosi di poter contribuire alla creazione di brand e collezioni che esprimono un’autentica visione di stile.”

Sostenibilità ed Innovazione: I Pilastri del Futuro

In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità, Ream Confezioni si impegna a promuovere pratiche responsabili. L’azienda adotta processi produttivi eco-sostenibili quasi a Km0, ha ridotto sensibilmente gli imballaggi inutili, e seleziona materiali a basso impatto ambientale, dimostrando che qualità e rispetto per l’ambiente possono andare di pari passo.

Un Futuro pieno di sfide

Con un’attenzione in continua evoluzione alle tendenze e alle esigenze del mercato, Ream Confezioni è ben posizionata per affrontare le sfide del futuro. La strada intrapresa dall’azienda è tracciata da numerosi successi, ma la vera avventura è solo all’inizio. Con una visione chiara e una passione contagiosa, Davide Gatti e il suo team continuano a lavorare per portare la qualità italiana nel mondo, camicia dopo camicia.

In un’era in cui il fast-fashion sembra dominare, il messaggio di Ream Confezioni è chiaro: l’artigianalità e la sostenibilità possono e devono coesistere, creando prodotti che non solo vestono, ma raccontano storie. Ream Confezioni e il suo brand EKLAM sono pronti a fare la differenza, unendo moda, qualità e responsabilità sociale in un mondo che ha bisogno di nuove prospettive ed innovazioni.