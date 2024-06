Notte Rosa a Mirabilandia, Claudio Cecchetto firma la ‘Weekend dance’: il programma

Ravenna, 11 giugno 2024 – A Mirabilandia torna la 'Notte Rosa' ‘firmata’ da Claudio Cecchetto. Sabato 6 luglio, il più grande parco divertimento d’Italia ospiterà ‘Weekend Dance’, evento esclusivo firmato dal noto disc jockey, produttore discografico nonché conduttore radiofonico e televisivo, che farà ballare e divertire tutti i visitatori fino alle 23.

Sarà una serata molto speciale, animata da un djset in collaborazione con il Samsara di Riccione, che vedrà alternarsi in consolle Danilo Saclì, Cristina Oliveira e Fabio Marzo. Sulle note delle hit estive, due squadre di ballerini professionisti si sfideranno in una Dance Battle tutta da seguire, in cui il supporto del pubblico farà la differenza. I team in gara saranno guidati da star e personaggi famosi della televisione italiana, tutti magistralmente interpretati da Claudio Lauretta e Leonardo Fiaschi. I due comici e imitatori porteranno in scena i loro migliori successi, in uno spettacolo in cui il divertimento è assicurato.

Una serata all’insegna della musica per festeggiare il Capodanno dell’estate. Dal 5 al 7 luglio sarà inoltre attiva una speciale promozione con entrata serale (dalle 17) al Parco – evento incluso - da soli 12,90 euro. Come spiega lo stesso Cecchetto: “Lo spettacolo a Mirabilandia quest’anno supera ogni aspettativa. Sarà completamente dedicato al ballo con due amici considerati da tutto il pubblico televisivo gli imitatori/showman più bravi d’Italia. Con loro e i loro personaggi ci divertiremo a ballare tutti i balli del mondo. Lo scorso anno la Notte Rosa è stata spettacolare. Quest’anno Weekend Dance, la Notte Rosa 2024, con Claudio Lauretta, Leonardo Fiaschi, Fabio Marzo e i DJ del Samsara di Riccione, lo sarà ancora di più! Vi aspettiamo”. Per ulteriori informazioni: mirabilandia.it.