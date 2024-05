Ravenna, weekend tra cibo di strada e musica dal vivo: il programma ai Giardini Pubblici

Ravenna, 2 maggio 2024 – Cinque giorni di festa e di divertimento all’insegna del cibo di strada di qualità, birra ed ottima musica, con una serie di concerti dal vivo.

Stiamo parlando del ‘Truck And Food Street Festival’, evento - organizzato da SGP Grandi Eventi in collaborazione con Radio Bruno e con il patrocinio del Comune di Ravenna - la cui 24esima edizione, ospitata ai Giardini Pubblici, in via Santi Baldini a Ravenna, è iniziata ieri 1° maggio, per concludersi domenica prossima.

Cucina da asporto

I truck specializzati nella cucina da asporto di matrice street hanno già invaso i Giardini con le loro leccornie, regalando al pubblico un vero tour gastronomico tra le specialità regionali e internazionali. Dai grandi classici come gli hamburger di Happy Train e i nuggets di Rostichello On The Road, a quelli più sofisticati come i panini bbq di Al Piper e quelli con carni pregiatissime come il balck angus di Osteria Errante e le ricercate chianina e cinta senese di Bullo Food e di Billi’s Il Frantoio, fino alle proposte gourmet e vegetariane che si potranno gustare da Fa-Be Vizi e Virtù.

Le specialità regionali

Il tour gastronomico alla scoperta delle prelibatezze da tutta Italia ha una tappa obbligatoria con le bombette e le burratine di Bombettando e le tante delizie fritte di Cerquatonna, per poi proseguire con le eccellenze tipiche delle varie regioni italiane, come il panino di mora romagnola che si trova presso Soul Kitchen o le iconiche tigellone emiliane di Osteria Modenese, tutti rigorosamente in versione street.

Per gli amanti delle specialità toscane tappa obbligata da VitaminaC dove troveranno il tipico panino con carne speziata ed affumicata, mentre chi preferisce la pappa al pomodoro umbra potrà gustarla da Rossomelograno. Non mancano truck con proposte esotiche e richiami spagnoleggianti, per accontentare anche i più golosi e curiosi, con le specialità messicane di Zaperoco. Immancabile conclusione in dolcezza con i brownie, i muffin, i cup cake e le torte di Red Velvet.

La musica

Oltre alla straordinaria offerta gastronomica, il festival viene arricchito da un programma di intrattenimento coinvolgente, che include musica dal vivo: in concomitanza con il festival, si è tenuto ieri anche il tradizionale concerto del Primo Maggio organizzato da Cgil, Cisl e Uil , dove si sono esibiti Mementos e Reverso.

Tra i prossimi appuntamenti musicali, domani (venerdì 3), a salire sul palco sarà la brass band di 8 elementi BigoyDay, con il loro mix di varie sonorità tra cui spiccano il funk, il pop e influenze musicali che arrivano da ogni parte del mondo proposte sotto una veste decisamente insolita. Questa band nel 2023, al TourMusicFest European Contest, si è classificata tra le 30 migliori band emergenti d'Italia. Sabato 4 sarà invece il momento di godersi l’esibizione dei Deep Roots che con i loro suoni che spaziano nelle varie forme e modalità di stile che caratterizzano il blues. Una Blues Band formata da 4 elementi provenienti dalla Romagna (Forlì-Ravenna-Rimini) che ripropone i classici del Chicago e Texas Blues (BB King, Taj Mahal, Freddie King, Muddy Waters….), per un concerto pieno di energia con una scelta di brani che ha l’intento di riproporre le storiche serate nelle sale da ballo degli anni 50/60.

Grande attesa domenica 5 per la performance live degli Spennati dei Caraibi, cover band dei mitici Litfiba, che proporrà un grande momento di rock riproponendo gli intramontabili successi del Diablo Piero Pelù. I concerti del weekend partiranno dalle 20.30 fino alle 22.30.