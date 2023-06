A Casola un weekend nel segno della Lavanda

Casola Valsenio dedica il fine settimana alla lavanda con una serie d’iniziative che spaziano dal Giardino delle Erbe al centro storico del paese collinare. La lavanda è la pianta più rappresentativa di "Casola, paese delle piante officinali". La si può trovare nei giardini privati e nelle aiuole pubbliche e soprattutto al Giardino dove ne vengono coltivate una quindicina di varietà, diverse per forma e tonalità di colore, attualmente in piena fioritura.

E proprio al Giardino delle Erbe si apre il programma stasera con "Erbe in fiore nella notte di San Giovanni" con informazioni e prenotazioni, anche per le altre iniziative, ai numeri 335 1209933 e 0546 73158. Alle 18 si svolgerà una passeggiata alla scoperta delle erbe che nella notte del solstizio d’estate assumono magiche virtù. Alle 20,30 si prosegue con ‘Erbe in tavola’, una cena a base di erbe aromatiche a cura di Catia Fava, promotrice della cucina alle erbe, con i vini delle Tenute Tozzi. L’incasso, con quota di partecipazione di 35,00 euro, sarà destinato alla riqualificazione del Giardino, interessato dallo smottamento di un gradone. Sempre al Giardino, domani e domenica si svolgeranno Le giornate della lavanda. Dalle 10 di sabato sono in programma visite guidate con cadenza oraria, per cogliere le ‘mille’ sfumature di colore della lavanda e dei suoi profumi grazie alla distillazione. La visita delle 17 prevede una merenda tra la lavanda in fiore e alle 18,30 è in programma la tradizionale messa con benedizione dello spigo, altro nome della lavanda in Romagna. Domenica si svolgeranno visite guidate alle 10 e alle 15 mentre la visita delle 12 sarà accompagnata da un picnic. La visita guidata delle 16 sarà seguita dalla preparazione delle ‘rocche’ di lavanda che un tempo venivano conservate nei cassettoni per profumare la biancheria.

Il programma che Casola Valsenio dedica alla lavanda avrà il punto focale nella Notte viola che animerà il centro storico sabato 24 giugno. Dalle 18 in poi sono previsti il Mercatino della Notte Viola; l’aperitivo viola a cura di Hill Party; una mostra fotografica; i profumi, i colori e i sapori delle erbe del Giardino; la proposta di gelati alle erbe, compresa la lavanda e animazioni per i bambini. Alle 19 si terrà una cena in piazza con piatti in tema a cura della Pro loco. Seguirà, alle 21 lo spettacolo musicale con Mash Machine. Informazioni per la Notte Viola al numero 0546 73033 e nel sito della Pro loco.

Beppe Sangiorgi