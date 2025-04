A Solarolo le ’Brisli’ di Campitelli

Oggi, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia, doppio appuntamento a cura del Teatro Due Mondi: alle 12, in Piazza del Popolo a Faenza, il laboratorio Senza Confini presenterà ’Azione contro tutte le guerre’, mentre alle ore 21 all’Oratorio dell’Annunziata di Solarolo l’attore Denis Campitelli porterà in scena ’Brisli. Briciole di poesia romagnola’.

"Crediamo fermamente che la cultura e l’arte siano strumenti potenti per promuovere la pace e contrastare ogni forma di guerra e violenza", dichiara Alberto Grilli. "Attraverso l’azione teatrale, vogliamo manifestare chiaramente il nostro impegno e la nostra responsabilità civile e umana nel dire “no” alle armi e alla violenza in tutte le sue espressioni". "La cultura può e deve essere un ponte capace di superare frontiere, barriere linguistiche e differenze culturali, promuovendo valori universali di solidarietà, rispetto e coesistenza pacifica", aggiunge il direttore e regista del Teatro Due Mondi "Il nostro impegno teatrale contro la guerra vuole essere un atto concreto di resistenza culturale, un messaggio chiaro e forte che afferma l’importanza della vita, della dignità umana e della pace, oggi più che mai minacciate dalle dinamiche di potere e dagli interessi economici che alimentano i conflitti".

"Le mie briciole sono brevi racconti, poesie, aneddoti e detti tipicamente romagnoli fra gusto, cibo e miseria, scritti dagli autori più celebri della terra di Romagna" spiega Denis Campitelli "Per la serata di oggi aggiungerò alcune poesie, sempre in dialetto romagnolo, che trattano il tema della guerra, che sempre aggiunge miseria alla miseria...".

’Azione contro tutte le guerre’ è a: ingresso gratuito. Per ’Brisli’: ingresso unico 5 euro. Prenotazione su https://teatroduemondi.it