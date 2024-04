Alle 20.30 all’Almagià ’Una commedia’ del regista Lamacchia

Dopo il doppio successo ottenuto al Teatro Socjale di Piangipane, la Compagnia Teatrale “Siamoseri” porta in scena oggi alle 20.30 lo spettacolo “Una commedia” alla sua terza replica, questa volta alle Artificerie Almagià (via dell’Almagià), con una importante finalità benefica per la Pubblica Assistenza di Ravenna. Il giovane Dante è un rappresentante farmaceutico fallito che, nel giorno del suo compleanno, si ritrova catapultato in un inferno improbabile e psichedelico nel quale dovrà affrontare tutti i gironi dei peccati capitali, per poter fare ritorno a casa. Sotto la guida esperta Virgilio, Dante affronterà uno ad uno tutti i demoni del suo passato, impersonificati dai grotteschi abitanti dei gironi che avranno il compito di metterlo di fronte alle scelte della sua vita. Il cast si compone di 14 attori diretti dal regista e autore Carlo Lamacchia.