Architetto morto nel rogo. Si indaga per omicidio colposo

Il dubbio principale è se sia morto folgorato a causa del malfunzionamento di un elettrodomestico. O se il decesso sia arrivato per l’asfissia legata al conseguente principio di incendio. Per dissipare ogni dubbio, la procura ha deciso di procedere con l’autopsia su Gianfranco Benini, l’architetto 86enne trovato morto nella tarda mattinata di sabato scorso nella cucina del suo appartamento del condominio di famiglia di via Antica Zecca, in pieno centro. Il pm Angela Scorza titolare del fascicolo affiderà in giornata al medico legale Matteo Tudini l’incarico per l’esame autoptico. Come atto dovuto, alla vigilia dell’accertamento irripetibile, è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo in attesa della relazione tecnica dei vigili del fuoco sull’accaduto.

A lanciare l’allarme era stato un nipote del defunto: l’uomo, giunto sul posto per fare visita alla madre che abita in un altro appartamento dello stesso stabile, aveva avvertito un forte odore di bruciato. Dopo avere tentato invano di contattare lo zio, era entrato nel suo appartamento al secondo piano trovando l’86enne a terra ormai esanime. Sul posto erano poi giunti i vigili del fuoco, gli operatori del 118, le Volanti e la polizia Scientifica. Da subito è stato escluso il gesto di altre persone entrate furtivamente nell’alloggio. I primi sospetti si sono canalizzati allora su un incidente domestico; l’86enne potrebbe cioè avere tentato di spegnere un piccolo incendio sviluppatosi mentre cucinava finendo a sua volta per cadere sul pavimento soffocato (presentava ustioni sull’80% del corpo).

Oppure potrebbe essere stato tramortito mortalmente da una scossa elettrica e, cadendo, essere stato poi lambito dalle fiamme. In ogni caso dopo l’autopsia, dalla procura arriverà il nulla osta per il funerale.

