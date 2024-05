Area Liberale, in corsa per tre Comuni

La lista dei candidati al consiglio comunale di Lugo di Area Liberale, che affianca il movimento ai partiti di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Francesco Barone, è stata presentata ieri pomeriggio. "In 15 anni di carriera politica – sottolinea il presidente della lista civica, Gabriele Padovani – non ho mai visto una lista di tale qualità ed esperienza. Così per Lugo, ma anche per Bagnacavallo e Alfonsine". Ad aprire l’elenco, come capolista e coordinatore per il Lughese, c’è Giulio Drei, 38 anni, tecnico di cantina. Seguono Davide Aleotti, 47 anni, responsabile risorse umane, Tancredi Amadesi, 74 anni, pensionato, Laura Baldinini, 76 anni, presidente della sezione ravennate della Lilt, Simone Camanzi, 49 anni, responsabile controllo di gestione, Paola Fabbri, 51 anni, graphic web designer, Maurizio Faccini, 62 anni, responsabile commerciale, Alberto Gianstefani, 73 anni, pensionato, Angela Graziani, 65 anni, pensionata, Daniele Vasari, 52 anni, psicologo e psicoterapeuta, Alex Lanzoni, 47 anni, responsabile controllo di gestione, Mirko Mariani, 46 anni, imprenditore, Gabriele Mazzini, 55 anni, assistente tecnico coordinatore, Ivana Morini, 69 anni, casalinga, Adriana Pelis, 76 anni pensionata, Massimo Ricci, 51 anni, progettista meccanico, Jacopo Ronchi, 22 anni, studente universitario e giornalista, Francesca Savini, 55 anni, Alberto Scardovi, 37 anni, imprenditore, Alessio Seganti, 50 anni, docente di matematica e fisica, Franco Taroni, 75 anni, pensionato, Gabriella Zanzi, 71 anni, presidente associazione ‘Lugo per gli studenti’, Matteo Nicolò Zini, 52 anni, imprenditore.

Il direttivo di Area Liberale ha reso note le liste anche di Bagnacavallo e Alfonsine, città in cui il movimento corre da solo con i candidati sindaco Maurizio Bragonzoni per Bagnacavallo e Germano Mordenti per Alfonsine. La lista dei candidati al consiglio comunale di Bagnacavallo è composta da Valerio Masotti, 59 anni, operaio, Enrico Minguzzi, 68 anni,imprenditore, Antonio Bragonzoni, 33 anni, meccanico, Liliana Enache, 40 anni, operaia, Roberto Gagliardi, 65 anni, artigiano, Massimiliano Pompei, 54 anni, agente di commercio, Michele Corzani, 56 anni, autotrasportatore, Marianna Monducci, 56 anni, infermiera, Diego Toscano, 52 anni artigiano, Marcello Taroni, 57 anni, maestro di tennis, Angelina Tamburini, 67 anni, pasticciera, Mauro Petrini, 60 anni, pensionato, Paola Gagliardi, 33 anni, segretaria, Alex Sartoni, 40 anni libero professionista, Sonia Scopari, 28 anni, disoccupata. Per Alfonsine, la lista è invece composta dai nomi di Antonella Battazza, 56 anni, responsabile amministrativo, Francesco Faccani, 65 anni, geometra e già consigliere, Roberto Zanzi, 56 anni, imprenditore agricolo,Filippo Guerrini, 35 anni, imprenditore agricolo, Roberto Tassinari, 72 anni, ingegnere e già consigliere, Guido Tumiatti, 69 anni, medico odontoiatra, Claudio Baldini, 70 anni, pensionato, già consigliere, Annamaria Longhi, 58 anni, segretaria di studio medico, Cristina Tassinari 66, pensionata, Nicola Marri, 25 anni, studente universitario, Matteo Brignani, 23 anni, studente pilota commerciale elicottero, Emanuela Bertoni, 59 anni, pensionata, Gislane Beatrice Tahindro, 53 anni, Oss, Gianluca Malfatti, 36 anni, imprenditore agricolo, Gabriele Lucherini, 76 anni, naturopata, Patrizia Gavazzeni, 73 anni, pensionata.

Monia Savioli